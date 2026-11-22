Bundesjustizministerin Stefanie Hubig führt ein neues Mordmerkmal ein. Geschlechtsspezifische Motive wie Eifersucht oder Trennungswut strafschärfen Femizide in Deutschland deutlich.

Bundestagsabgeordnete und die deutsche Politik stehen vor einer historischen Entscheidung im Kampf gegen geschlechtsbezogene Gewalt. Am kommenden Mittwoch führt der Deutsche Bundestag erstmals eine offizielle Schweigeminute für die Opfer von Femiziden durch. Dieser symbolische Akt markiert den Startschuss für tiefgreifende rechtliche Änderungen, die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) vorantreibt. Ziel ist es, Täter, die ihre Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen aus Eifersucht oder aufgrund von Trennungsverweigerung töten, künftig eindeutiger als Mörder denn als Totschläger zu klassifizieren.

Schweigeminute und der Fall Kateryna Sniedkova

Im Zentrum der neuen Aufmerksamkeit steht der traurige Fall von Kateryna Sniedkova, die am 6. Juli in Offenburg im Bundesland Baden-Württemberg ihr Leben verlor. Die 36-jährige Ukraine-Flüchtlin wurde von ihrem Stalker Ömer E., einem 33-jährigen Mann, erschossen. Monatelang hatte der Täter sie belästigt, bedroht und beleidigt, bevor er schließlich den Tötungsschuss abfeuerte. Auch nach der Tat richtete er sich selbst, ein Kreislauf der Gewalt, der nun durch das Justizministerium nicht mehr toleriert werden soll. Ministerin Hubig, die jahrelang als Richterin und Staatsanwältin tätig war, zeigt sich von dem Fall zutiefst berührt und bezeichnet diesen Fall als Kernanliegen ihrer Amtszeit.

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Neues Mordmerkmal im Strafgesetzbuch

Die Bundesjustizministerin plant eine wesentliche Ergänzung des Paragraphen 211 des Strafgesetzbuchs (StGB). Bisher konnten Richter urteilen, dass ein Täter in einer emotionalen Ausnahmesituation handelte, was häufig zu einer Verurteilung wegen Totschlags statt Mord führte. Hubig will nun sogenannte geschlechtsspezifische Motive explizit als Mordmerkmal verankern. Damit sollen Patriarchat, Besitzdenken und der Anspruch eines Mannes, über das Leben einer Frau zu bestimmen, als strafverschärfende Umstände gewertet werden. Diese Maßnahme schließt eine Lücke, die Verteidiger oft nutzten, um Härtegründe wie tiefe Trauer oder den Verlust der Kontrolle als Entlastung geltend zu machen.

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Weitere Schutzmaßnahmen und Strafverschärfungen

Neben der Änderung des Mordparagraphen hat Hubig ein breites Spektrum weiterer gesetzlicher Anpassungen vorgestellt. Dazu gehören längere Verjährungsfristen bei Vergewaltigungen und höhere Mindeststrafen bei der Anwendung von K.-o.-Tropfen. Auch im Familienrecht gibt es Neuerungen: Gewaltbetroffene Frauen sollen erleichtert aus gemeinsamen Mietverträgen ausbrechen können und schnellere Wege aus belastenden Ehen finden. Zudem setzt Hubig das Prinzip "Nur Ja heißt Ja" im Sexualstrafrecht unabhängig vom Alter durch. Dieses Ziel soll sicherstellen, dass auch Fälle erfasst werden, in denen Opfer durch Schockstarre kein klares Nein äußern können.

Prozedere und rechtliche Umsetzung

Der Entwurf zur Einführung des neuen Mordmerkmals liegt derzeit dem Medienhaus BILD vor und befindet sich in einem konkreten Zeitplan. Zuerst soll der Referententwurf in diesem Jahr in die Anhörung bei den Bundesländern und den Fachverbänden gehen. Anschließend muss das Gesetzgebungsverfahren durch das Bundeskabinett und den Deutschen Bundestag absolviert werden. Hubig betont, dass diese Schritte zügig vorangetrieben werden müssen, um der hohen Dunkelziffer und der fortwährenden Gefahr für Frauen wirksam zu begegnen. Eine eigenständige Straftat "Femizid" lehnt sie jedoch ab und favorisiert die stärkere Integration in das bestehende Mordrecht.