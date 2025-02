Neues iPhone oder doch ein MacBook Air? Apple Fans rätseln

Tim Cook stoßt die Spekulationen an. Apple plant eine Hardware-Veröffentlichung am 19. Februar. Experte Mark Gurman vermutet das iPhone SE4, aber auch neue iPads und ein MacBook Air mit M4-Chip könnten in naher Zukunft erscheinen.

Apple -Chef Tim Cook lässt die Spannung bei treuen Apple -Fans in diesen Tagen steigen. Auf Social Media teasert er die Veröffentlichung einer neuen Hardware an. „Macht euch bereit für das neueste Familienmitglied“, schreibt Cook auf X und teilt dazu ein Video mit einem glänzenden Apple -Logo. Ein Hinweis, der so vage ist, dass er keinerlei Rückschlüsse darauf zulässt, was der Tech-Gigant am 19. Februar launchen will. Gut, dass es Expert:innen gibt, die tief im Apple -Kosmos drin sind.

So etwa der Bloomberg-Journalist Mark Gurman, der kürzlich berichtete, in den kommenden Tagen mit etwas Neuem aus dem Hause Apple zu rechnen. Gurman geht davon aus, dass es sich dabei um das iPhone SE4 handelt. Tatsächlich spricht einiges für diese Annahme. Dass Apple sein günstigstes iPhone neu ausgestattet hat, ist nämlich schon eine ganze Weile her. Im Jahr 2022 war das – es könnte also mal an der Zeit für ein neues Modell sein. Und auch langsam nötig: Das alte iPhone SE hat nämlich noch einen Lightning-Anschluss. Seit dem 28. Dezember 2024 schreibt die EU aber vor, dass Smartphones einen USB-C-Abschluss haben müssen. Apple musste das Modell mit dem Stichtag vom europäischen Markt nehmen. Eine Lücke, die das Unternehmen nun durch einen neuen iPhone-Release wieder schließen möchte? Gut möglich. Medienberichten zufolge könnte das iPhone SE4 auch mit der Gesichtserkennung Face-ID ausgestattet sein. Das Display soll zudem größer und der veraltete Home-Button abgeschafft werden. Ob sich die Vermutungen um ein iPhone SE4 bestätigen, lässt sich final erst am kommenden Mittwoch sagen. Bis dahin bleibt Apple-Fans noch viel Raum für Spekulationen. Unter dem Beitrag von Tim Cook posten sie jedenfalls fleißig eigene Wünsche und Thesen. Auch scherzhafte Ideen wie eine Apple-Toilette oder Wasser werden hier geäußert. Tatsächlich sind aber eher andere, weniger abwegige Produkte zumindest theoretisch denkbar. Laut Apple-Experte Gurman plane Apple, in der ersten Hälfte des Jahres ein MacBook Air mit einem M4-Chip und neue iPads auf den Markt zu bringen, erklärt er. Er wies kürzlich darauf hin, dass die Bestände von bestimmten Modellen des iPad Air und des MacBook Air bereits zur Neige gehen. Auch hier könnte ein Launch also bald so weit sein





APPLE Iphone SE4 Tim Cook Hardware Vorstellung Mark Gurman Macbook Air Ipad USB-C Face-ID

