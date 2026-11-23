Die Deutsche Bahn hat bereits mit vielen Problemen zu kämpfen. Einem Bericht zufolge ist ein weiteres hinzugekommen: ein neues IT-System. Das soll Informationen innerhalb Europas verlässlicher machen, sorgt hierzulande aber für das Gegenteil. Bahntochter Infrago steht vor einem Dilemma.

Die Deutsche Bahn hat bereits mit vielen Problemen zu kämpfen. Einem Bericht zufolge ist ein weiteres hinzugekommen: ein neues IT-System. Das soll Informationen innerhalb Europas verlässlicher machen, sorgt hierzulande aber für das Gegenteil.

Bahntochter Infrago steht vor einem Dilemma. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" kämpft die Schienennetztochter der Deutschen Bahn, die DB Infrago, nach der Einführung eines neuen IT-Systems mit massiven Schwierigkeiten. Seit Anfang Oktober würden die Fahrpläne mit dessen Hilfe an die zahlreichen Baustellen im Schienennetz angepasst. Das laufe aber alles andere als reibungslos.

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Privatbahnen äußern laut SZ deshalb die Befürchtung, es könne zu Pannen und Ausfällen kommt, die bisherige Probleme "in den Schatten stellen" könnten. Die Bahn kämpft mit einem über Jahrzehnte kaum sanierten Streckennetz. Neben den großen Generalsanierungen kommt es zu vielen Tausend kleineren Baustellen - laut SZ etwa 28.000 pro Jahr. In diesem Jahr seien dadurch 2,4 Millionen Zugfahrten von Einschränkungen betroffen.

Und das neu eingeführte europaweit einheitliche IT-System mit dem Kürzel TAF/TAP-TSI könnte diesen ohnehin schon schwer zu überblickenden Baustellenplan noch verkomplizieren. Neben zahlreichen Gesellschaften der Deutschen Bahn sind viele weitere Eisenbahnen auf dem Streckennetz der Infrago unterwegs - laut SZ etwa 500. Stehen die Baustelleninformationen zu spät fest, können sowohl Fahrpläne als auch Dienstpläne des Personals nicht mehr rechtzeitig angepasst werden. Im Extremfall müssten entweder Zugfahrten oder Baustellen abgesagt werden.

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Für Fahrgäste in jedem Fall eine Katastrophe. Privatbahner machen nun das neue IT-System dafür verantwortlich. Das will die Infrago so nicht stehen lassen. Probleme gebe es aber unstrittigerweise.

Das System sei erfolgreich gestartet, bei der Zustellung der veränderten Fahrpläne an die Zugbetreiber komme es aber zu Verzögerungen. Die große Fahrplanumstellung im Dezember werde funktionieren, sagte Imke Keller, Vorstand Fahrweg der Infrago. Im Jahr 2027 müsse man aber "deutlich besser werden". Laut SZ informierte die Infrago bereits vor Wochen die Zugbetreiber und erklärte die Verzögerungen im Versand der Fahrpläne mit "Feinplanungsergebnissen", bei denen es "unerwartete Hürden" gebe.

Das Aufarbeiten würde mehrere Wochen dauern. Dafür bitte man um Entschuldigung. Möglicherweise entstehende Verspätungen oder Zugausfälle könnten entschädigt werden, so das Angebot der Infrago. Mit TAF/TAP-TSI setze die Infrago eine europäische Vorgabe um.

Das IT-System sei eine "einmalige Chance" für die Eisenbahnen in Europa. So könnten Informationen auf grenzüberschreitenden Strecken verlässlich übermittelt werden, heißt. Damit das glückt, versucht die Infrago an anderer Stelle bei Vorgaben allerdings zu bremsen. So soll die Frist, bis zu der Baustelleninformationen vorliegen müssen, etwa verkürzt werden.

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Das will die Bundesnetzagentur aber nicht mitmachen. Zudem soll das sogenannte Trassennutzungsrecht geschliffen werden. Das besagt, dass Eisenbahnen auf ihren Fahrten bestehen können, wenn Baustelleninfos zu spät bei ihnen eintreffen. Die Folge daraus könnte sein, dass Baustellen wiederum verschoben werden müssten.

In diesem Punkt soll die Bundesnetzagentur offen sein, schreibt die SZ. Eine Aussetzung bis März 2027 sei möglich - wenn die Infrago Zugbetreibern Schadensersatz zahlen würde.