Neues Liebesglück bei 'Germany's Next Topmodel': Luis und Stella sind ein Paar

Heidi Klum (52) wollte es verhindern, doch die Liebe hat bei 'Germany's Next Topmodel' zugeschlagen. Luis (24) und Stella (21) sind ein Paar, obwohl sie sich nicht direkt in der Show kennengelernt haben.

Neues Liebesglück aus dem ' Germany's Next Topmodel '-Universum! Seit drei Jahren lässt Heidi Klum (52) in ihrer Castingshow auch männliche Models um den Titel kämpfen. Dabei war der Modelchefin immer wichtig, dass GNTM keine Datingshow ist.

Doch die Liebe lässt sich nicht immer verhindern. Die neue Staffel hat ein Pärchen hervorgebracht: Luis (24) und Stella (21). Sie lernten sich nicht direkt in der Show kennen, sondern kurz danach. Luis war damals noch in einer Beziehung, Stella hingegen schied bereits in Folge 8 aus.

Doch nach der Show trafen sie sich immer wieder auf Events und merkten, dass zwischen ihnen mehr als nur Sympathie steckt. Sie verraten nun, wie aus der lockeren Bekanntschaft mehr wurde. Auch wenn sie nicht zu viele Details preisgeben, ist ihre Verbundenheit deutlich zu spüren. Luis war während der Show noch vergeben, doch diese Beziehung gehört nun der Vergangenheit an.

Ende März gab er auf Instagram bekannt, dass er wieder Single ist. Jetzt schlägt sein Herz für Stella





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