Australiens Regierung will mit einem Gesetz Medienunternehmen helfen. In der Folge kündigt Google erst einmal eine Übereinkunft mit mehreren kleinen Verlagen.

Google will eine Vereinbarung mit einer Reihe von australischen Verlagen über eine Vergütung für die Anzeige von Nachrichteninhalten kündigen. Grund ist ein neues Mediengesetz, das im August in Kraft getreten ist.

Google schloss 2022 eine Vereinbarung mit der Public Interest Publishers Alliance , einem Zusammenschluss von rund zwei Dutzend kleinerer Verlagen. Danach zahle Google rund 3 Millionen australische Dollar, umgerechnet etwa 1,8 Millionen Euro, an die Medienhäuser,Das Abkommen hatte ursprünglich eine Laufzeit von fünf Jahren. Im vergangenen Jahre hat Google es in eine Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr umgewandelt, der sich aber automatisch verlängert.

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Angesichts der News Bargaining Incentive hat Google das Abkommen mit der PIPA zum Ende des Jahres gekündigt.. Nach der NBI müssen Techunternehmen rückwirkend ab dem 1. Januar 2025 einen Anteil von 2,75 Prozent ihrer Werbeeinnahmen an Australien abführen, wenn sie keine Vereinbarungen mit lokalen Medienunternehmen treffen. Die Einnahmen aus der NBI sollen dann lokalen australischen Nachrichtenanbietern zugutekommen.

Die Regelung gilt für Techunternehmen, die in Australien Werbeeinnahmen von mehr als 250 Millionen australische Dollar, gut 150 Millionen Euro, erzielen und entweder 5 Millionen Nutzer ihres sozialen Netzwerks oder 10 Millionen Nutzer der Suchmaschine im Monat verzeichnen. Davon betroffen sind neben Google das chinesische Videoportal Tiktok sowie die US-Techkonzerne Microsoft und Meta mit ihren sozialen Netzwerken Linkedin und Facebook.

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„Ihnen dürfte zweifellos bekannt sein, ist am 26. August 2026 die News Bargaining Incentive 2026 in Kraft getreten. In der Folge musste Google seine geschäftliche Lage neu bewerten und ist leider zu der schwierigen Entscheidung gelangt, von seinem Recht auf Kündigung dieser Vereinbarung Gebrauch zu machen“, schrieb Google an die PIPA. Die Vereinbarung hat eine Kündigungsfrist von 30 Tagen.

Diese habe Google eingehalten. Google sei das einzige Techunternehmen, das Abkommen mit australischen Medienunternehmen abgeschlossen habe, sagte ein Google-Sprecher der AFR. Es gebe Vereinbarungen über 90 Nachrichtenunternehmen sowie 226 Publikationen. Neue Verträge werde es nicht geben.

„Im Rahmen der Anhörung haben wir unsere Bedenken geäußert, dass das NBI keine Anreize für den Abschluss kommerzieller Vereinbarungen bietet. “Mehrere australische Regierungen versuchen schon seit Jahren, die großen Techkonzerne an der Finanzierung des Journalismus im Land zu beteiligen. Dafür wurde 2021 der News Media Bargaining Code beschlossen, der finanzielle Vereinbarungen zwischen den sozialen Netzen und Medienkonzernen vorgeschrieben hat.

Die Zahlungen konnten aber teilweise umgangen werden, wenn die Plattformen journalistische Inhalte in ihren Diensten gezielt filterten.und begründete das damit, dass die Nachfrage nach nachrichtlichen Inhalten bei seinen Nutzern viel zu gering sei. Unter anderem deshalb wurde Die Nutzung von Medieninhalten ist seit Jahren ein Streitpunkt zwischen Verlagen und den großen US-Techkonzernen. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die etwa in Suchergebnissen Medienartikel zusammenfasst, sodass Nutzer die Webangebote der Nachrichtenanbieter gar nicht mehr besuchen müssen, verschärft sich der Konflikt.