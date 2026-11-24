Mit dem Neubau „Carnival Destiny“ setzt Carnival Cruise Line ab dem Jahr 2029 verstärkt auf exklusive Bereiche für erwachsene Urlauber.

Mit dem Neubau „Carnival Destiny“ setzt Carnival Cruise Line ab dem Jahr 2029 verstärkt auf exklusive Bereiche für erwachsene Urlauber. Das erste Schiff der neuen „Ace Class“ bietet Platz für knapp 8000 Passagiere und baut den Bereich ohne Kinder im Vergleich zu älteren Schiffen um das Dreieinhalbfache aus.

Wie „t-online“ berichtet, stehen den Gästen auf dem Ozeanriesen zudem acht Außenpools und 25 neue Gastronomieangebote zur Verfügung. In diesem Bereich gelten auch besondere Buchungsregeln für die neu geschaffenen Kabinen. Dazu erklärte Carnival-Präsidentin Christine Duffy: „Unsere Gäste wünschen sich mehr Auswahl, mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten, ihre gemeinsame Zeit bestmöglich zu nutzen. Was wir heute ankündigen, zeigt, wie wir Kreuzfahrten mit Carnival noch persönlicher, verbindender und unterhaltsamer gestalten.

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“ Trotz der Erweiterung für Erwachsene bleibt das Angebot für Familien auf dem Schiff weiterhin bestehen. Die Fläche für Familien fällt auf der „Carnival Destiny“ im Vergleich zu den neuesten Flottenschiffen fast doppelt so groß aus und umfasst unter anderem Minigolf, Spielhallen sowie Gastronomie. Ergänzend erweitert das Unternehmen sein Erwachsenenangebot auch auf See und an Land.

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Bereits seit 2025 bietet die Reederei spezielle Exklusivfahrten ab 21 Jahren an, und für 2027 ist die Eröffnung des Strands „Serenity Beach“ auf den Bahamas geplant. Mit dieser Ausrichtung folgt das Unternehmen einem branchenweiten Trend in der Reiseindustrie. Nach Angaben von „t-online“ setzen auch andere Anbieter wie Saga Cruises, Viking Ocean Cruises oder Virgin Voyages auf eine klare Alterstrennung oder reine Erwachsenenkonzepte.

Zudem weiten Reiseveranstalter wie TUI sowie zahlreiche Wellness-Hotels in Europa ihr Angebot an Unterkünften ausschließlich für Erwachsene kontinuierlich aus.