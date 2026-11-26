Seit Juli gibt es in einem neuen Zentrum in Dresden 400 Plätze für Flüchtlinge, deren Verfahren in einem anderen EU-Staat liegt oder die dorthin zurück sollen. Bislang ist jeder vierte Platz belegt.

Seit Juli gibt es in einem neuen Zentrum in Dresden 400 Plätze für Flüchtlinge, deren Verfahren in einem anderen EU-Staat liegt oder die dorthin zurück sollen.

Bislang ist jeder vierte Platz belegt. Dresden - Das im Juli eröffnete sogenannte Sekundärmigrationszentrum in Sachsen ist zu etwa einem Viertel ausgelastet. Bei den Bewohnern handelt es sich um Asylbewerber, deren Verfahren in einem anderen EU-Staat liegt oder die dorthin zurückkehren sollen. Bis Ende Oktober waren in der Einrichtung insgesamt 100 Menschen untergebracht, wie die Landesdirektion mitteilte.

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Darunter waren 25 Minderjährige gemeinsam mit mindestens einem Elternteil. Das Zentrum kann bis zu 400 Menschen aufnehmen. In sieben Fällen lag den Angaben nach ein Antrag für eine freiwillige Ausreise in das jeweilige Herkunftsland vor. In vier weiteren Fällen gab es eine Zustimmung zur freiwilligen Überstellung in den zuständigen EU-Mitgliedstaat.