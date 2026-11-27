ArcheAge Chronicles liegt nach dem Release weit hinter den Erwartungen zurpck. Deshalb gibt es jetzt erste Konsequenzen.

Nach dem Release am 4. November 2026 blieb das neue MMORPG ArcheAge Chronicles weit hinter seinen Erwartungen zurück. Der Titel soll sich in den ersten zehn Tagen nämlich nur etwa 100.000 Mal verkauft haben.

Das entspricht einem Bruttoumsatz von rund 4 Milliarden koreanischen Won, umgerechnet also 2,7 Millionen Euro. Das Problem: Die Produktionskosten sollen rund 100 Milliarden Won betragen haben.

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Außerdem sei die Entwicklungszeit zu lang gewesen für so einen geringen Ertrag. Hinzu komme Kritik über mangelnde Qualität, Bugs und schlechte Optimierung. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass das dahinterstehende Entwicklerteam von XLGAMES nach dem Weggang von Firmengründer Song Jae-kyung und einer Eigentümerumstrukturierung kaum mit finanzieller Unterstützung durch einen Mutterkonzern rechnen kann. Der CEO des Entwicklerstudios XLGAMES, Choi Kwan-ho, kündigte an, das Geschäft drastisch zu verkleinern und nur noch mit einem absoluten Kern-Team weiterzumachen.