Seit 53 Jahren ist der Filmklassiker im Kino. Ab 2026 bietet ein Quizbuch Wissen zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" für 15 Euro. Hier sind die Details.

Ein neues Rätselbuch widmet sich dem legendären Weihnachtsmärchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Es stellt Fans eine neue Herausforderung 53 Jahre nach dem Kinostart des Kultfilms aus dem Jahr 1973. Die Leser können ihr Wissen über den Film unter Beweis stellen und dabei interessante Details zur Filmwelt entdecken.

Interaktives Quizbuch als Geschenk

Das Buch richtet sich an alle, die den Film mitsprechen können. Es enthält mehr als drei Rätsel, die sich nicht alle ausschließlich um den Märchenfilmklassiker drehen. Dennoch ist es ein tolles Mitbringsel für Fans und ein interaktives Geschenk mit Mehrwert für die ganze Familie. Die Inhalte sind so gestaltet, dass sie sowohl als Dauerbegleiter als auch als kurzweilige Unterhaltung dienen.

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Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Alltag

Dieses Rätselbuch kann vielseitig genutzt werden. Man kann es auf dem Klo platzieren und bei jedem Besuch etwas dazulernen. Alternativ eignet es sich als gutes Last-Minute-Geschenk, wenn man unerwartet zu einer Feier eingeladen wird. Es ist auch wunderbar für einen liebevollen Adventskalender gedacht. Ebenso kann man es als Weihnachtsgeschenk nutzen, mit dem man gleich nach der Bescherung noch miteinander spielen kann.

Erscheinungsdatum und Preisinformation

Da dieses Buch erst im Spätsommer 2026 erschienen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass beschenkte Personen schon in dessen Besitz sind, immer noch erfreulich klein. Dies stellt einen weiteren Pluspunkt dar. Das Werk kostet 15 Euro, ist also nicht überteuert. Im schlimmsten Fall ist es ein Cringe-Grinch-Geschenk für jemanden, den man gar nicht so mag. Die Kosten bleiben für den Käufer dabei unverändert.

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Umfang und inhaltliche Gestaltung

Insgesamt verspricht das Weihnachtsmärchenfilmquizbuch 104 Seiten. Diese Seiten bieten hoffentlich spannende und kuriosen Fragen rund um die Märchenfilmwelt. Ein Beispiel für die Fragen lautet: "Wie viele Male wurde der legendäre Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" jedes Jahr im deutschen Fernsehen gezeigt?" Eine weitere Frage lautet: "Welches Märchen war eines der ersten deutschen Verfilmungen?"

Qualität und fehlende Rezensionen

Allerdings kann zur Qualität der Fragen selbst wenig gesagt werden. Dies liegt daran, dass bisher kein Einblick in das Buch genommen wurde. Auch Ende November konnten noch keine Rezensionen gefunden werden. Die redaktionelle Arbeit wird durch Affiliate-Links unterstützt, die durch ein Symbol gekennzeichnet sind. Der Preis für den Käufer bleibt dabei unverändert, auch wenn die Links einiges an Aufmerksamkeit erzeugen mögen.

Zusätzliche Entertainment-Optionen

Neben dem Quizbuch gibt es weitere Unterhaltungsangebote. Von "Emily in Paris" bis hin zu "Stranger Things" bringt man sich seine Netflix-Lieblinge auf den Teller. Der Film auf DVD ist übrigens gerade für Fans interessant. Das Rätselbuch ergänzt das Angebot um eine interaktive Komponente. Es dient als ideale Ergänzung zum Anschauen des Films.