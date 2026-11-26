Friedrich Vorwerk ist ein führender Anbieter von Energieinfrastruktur in Europa – und maßgeblich an der Realisierung der Energiewende beteiligt. Die im SDAX notierte Aktie markiert heute ein neues Mehrmonatshoch.

Zu den zentralen Aufgabenfeldern des Unternehmens gehören das Engineering, der Bau komplexer Energienetze, der anspruchsvolle Anlagenbau sowie der anschließende Service und die Betriebsführung. Konkret plant, errichtet und wartet der Konzern Rohrleitungen, Kabeltrassen und Anlagen für den Transport und die Umwandlung von Erdgas, Strom , Fernwärme und Wasserstoff.

Dabei deckt Friedrich Vorwerk die gesamte Wertschöpfungskette von der ersten Idee über Spezialbohrverfahren bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe ab. Friedrich Vorwerk ist seit 2021 an der Börse gelistet. Nach einer anfänglichen Konsolidierung bis in das Jahr 2023 startete die Aktie anschließend eine fulminante Kursrally mit mehr als +1.000 %. Nach einer Verschnaufpause innerhalb der vergangenen Monate sieht das Wertpapier aktuell wieder aussichtsreich aus.

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Nach sehr guten Neunmonatszahlen im Herbst 2026, bei denen das bereinigte operative Ergebnis auf über 173 Millionen EUR kletterte, hob das Management die Jahresprognose für 2026 bereits zum zweiten Mal an. Für das Gesamtjahr stellt der Konzern nun einen Umsatz zwischen 760 und 790 Millionen EUR sowie ein EBITDA von 220 bis 230 Millionen EUR in Aussicht, was einer bemerkenswert hohen Marge entspricht.