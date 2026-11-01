Neues Sexualstrafrecht: Härtere Strafen bei Vergewalt und verbaler Belästigung

Justizministerin Hubig verschärft das Sexualstrafrecht. Mindestens fünf Jahre Haft bei Gruppenvergewaltigung und neue Vorschriften gegen verbale sexuelle Belästigung.

Die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat den Gesetzentwurf zur Verschärfung des Sexualstrafrecht s fertiggestellt. Die SPD -Politikerin wird den Entwurf am Montag an die Bundesländer und relevante Verbände zur Stellungnahme versenden. Damit sollen Gruppenvergewaltiger in Zukunft mit härteren Freiheitsstrafen belegt werden. Zudem fällt verbale sexuelle Belästigung künftig eindeutig unter das Strafgesetzbuch.

Straffreiheit für verbale Belästigung beendet

Der neue Gesetzentwurf zielt darauf ab, strafrechtliche Lücken bei sexueller Belästigung zu schließen. Wer eine andere Person durch sexuell bestimmte Äußerungen oder Gesten belästigt, macht sich demnach strafbar. Dies gilt, wenn die Handlung dazu geeignet ist, die betroffene Person einzuschüchtern oder zu bedrängen. Für solche Taten ist eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vorgesehen.

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Ministerin Hubig betonte klar, dass es sich bei diesen Bestimmungen nicht um misslungene Komplimente handelt. Der Fokus liegt auf Verhaltensweisen, die eine ernsthafte Bedrohung oder Nötigung darstellen. Ziel ist es, eine klare Grenze zu ziehen und Opfer vor unerwünschten sexuellen Übergriffen im Alltag zu schützen. Die rechtliche Einordnung soll präziser und wirksamer werden.

Mindeststrafen bei sexuellen Übergriffen erhöht

Bei Vergewaltigungen und gemeinschaftlich begangenen sexuellen Übergriffen wird die Mindeststrafe deutlich erhöht. Gruppenvergewaltigungen sollen künftig mit nicht weniger als fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Bei anderen gemeinschaftlich begangenen sexuellen Nötigungen ist eine Mindeststrafe von drei Jahren vorgesehen. Bisher lag die Mindeststrafe bei solchen Delikten nur bei zwei Jahren.

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Eine weitere Verschärfung betrifft Fälle, in denen Täter eine Schwangerschaft verursachen. Auch hier soll künftig eine Mindeststrafe von fünf Jahren Freiheitsstrafe gelten. Diese hohen Strafen sollen der Schwere der Taten gerecht werden und abschreckend wirken. Der Gesetzgeber will damit signalisieren, dass sexuelle Gewalt inakzeptabel ist und hart bestraft wird.

Verjährungsfristen auf zwanzig Jahre verlängert

Ein weiterer wichtiger Punkt des Entwurfs ist die einheitliche Festlegung der Verjährungsfrist. Für Vergewaltigungen und gemeinschaftlich begangene sexuelle Übergriffe soll sie nun einheitlich bei zwanzig Jahren liegen. In der Vergangenheit betrug die Verjährungsfrist in manchen Fällen lediglich fünf Jahre. Dies führte dazu, dass Täter oft nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden konnten.

Hubig begründete diese Änderung mit konkreten Fällen, in denen Opfer erst Jahre später die Tat durch Videos dokumentiert bekamen. Viele Täter hatten ihre Opfer mutmaßlich betäubt, bevor die Straftat erfolgte. Da die Taten oft erst später ans Licht kamen, konnten die Täter bisher oft ungesühnt bleiben. Dies soll mit der verlängerten Verjährungsfrist nicht mehr möglich sein.

Klare Botschaft gegen sexualisierte Gewalt

Justizministerin Hubig erklärte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass sexuelle Belästigungen und sexualisierte Gewalt ein massives Problem darstellen. Für zu viele Frauen sei dies alltägliche Realität, was nicht hinnehmbar sei. Sie betonte die Notwendigkeit, entschlossen gegenzustehen und rote Linien zu setzen. Strafen müssen die Täter spüren lassen und klar machen, dass sexuelle Selbstbestimmung nicht verhandelbar ist.

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Der Entwurf soll sicherstellen, dass Opfer auch im eigenen Zuhause, im Netz oder auf öffentlichen Plätzen vor Übergriffen geschützt sind. Die Erweiterung des Sexualstrafrechts soll Lücken schließen und die Strafverfolgung effektiver gestalten. Durch die Kombination aus höheren Mindeststrafen und verlängerten Verjährungsfristen wird der Rechtsschutz für Opfer gestärkt. Dies ist ein zentraler Schritt zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt in der Gesellschaft.