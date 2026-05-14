Neues soziales Netzwerk aus Europa startet mit Fokus auf Datenschutz und Einfluss für Nutzer

eYou, ein neues soziales Netzwerk aus Europa, will sich von bestehenden Angeboten abheben und vor allem auf Datenschutz, Faktenchecks und mehr Einfluss für Nutzer auf ihre Inhalte setzen. Nach einer Vorbereitungsphase ist der Dienst jetzt frei zugänglich und muss sich erstmals im Alltag beweisen. Laut Anbieter bringt das Netzwerk rund 50.000 registrierte Nutzer aus der Warteliste mit, ein großer Teil kommt aus Rumänien, weitere Gruppen aus den USA und Schweden.

Mit eYou startet ein neues soziales Netzwerk aus Europa , das sich von bestehenden Angeboten abheben will und vor allem auf Datenschutz , Faktenchecks und mehr Einfluss für Nutzer auf ihre Inhalte setzt.

Nach einer Vorbereitungsphase ist der Dienst jetzt frei zugänglich und muss sich erstmals im Alltag beweisen. Laut Anbieter bringt das Netzwerk rund 50.000 registrierte Nutzer aus der Warteliste mit, ein großer Teil kommt aus Rumänien, weitere Gruppen aus den USA und Schweden. eYou will Beiträge nachträglich überprüfen, Nutzer können Quellen ergänzen und Inhalte so bestätigen oder hinterfragen. In Bukarest wurde eYou gefeiert, während der Firmensitz in Zagreb liegt.

Ob sich eYou langfristig gegen große Netzwerke behaupten kann, hängt vor allem davon ab, ob genug Inhalte und Austausch entstehen





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