Neues Studio für die Sportschau: Moderne Heimat für den TV-Klassiker

Die ARD hat für den TV-Klassiker Sportschau ein neues Studio in Köln gebaut. Das neue Studio hat eine runde Grundform und greift die Stadionarchitektur auf. Es gibt 65 Quadratmeter bespielbare Medienflächen und ein höhenverstellbaren Videowürfel. Das Studio wird am 7. Juni mit einer WM-Generalprobe bespielt und hat seinen ersten Einsatz in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni.

Die ARD hat für den TV-Klassiker Sport schau ein neues Studio in Köln gebaut, das erste Neudesign seit der EM 2021. Das neue Studio hat eine runde Grundform mit einem Durchmesser von 20 Metern und greift die Stadionarchitektur auf.

Ein neues Bauelement ist der höhenverstellbare Videowürfel. Im neuen Tisch ist eine LED-Fläche eingebaut. Dazu kommen beleuchtete Rückwände sowie hochauflösende, bodentiefe LED-Flächen, auf denen Lichtstimmungen und grafische Elemente dargestellt werden können. Insgesamt gibt es so 65 Quadratmeter bespielbare Medienflächen, im alten Studio waren es 44.

Das neue Studio wird am 7. Juni mit einer WM-Generalprobe bespielt und hat seinen ersten Einsatz in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni zum Spiel Elfenbeinküste gegen Ecuador. Der neue Tisch und die LED-Wände können mit Bildern bespielt werden.

Der WDR-Sportchef Karl Valks sagt, dass das neue Studio ein klares, frisches und modernes Design sowie hochauflösende LED-Wände in neuen Formaten schaffen soll. Es gibt bessere Möglichkeiten, Stimmungen und Inhalte für das Publikum erlebbarer zu machen. Das Studio liegt im zweiten Untergeschoss des WDR-Gebäudes und wurde auf der bisherigen Sportschau-Fläche gebaut. Der alte Sportschau-Tisch wurde für einen guten Zweck versteigert und ging für eine Spende von 10.000 Euro an einen Industriellen aus Ostwestfalen





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