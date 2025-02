Neues Telekonsilmodell für Notfälle in Hamburger Pflegeheimen

Ein neues Telekonsilmodell wird zur Notfallbetreuung von Pflegeheimbewohnern im Hamburger Süden eingesetzt. Das Modell soll unnötige Klinik-Einweisungen vermeiden und die Zusammenarbeit zwischen Notfallmedizinern und Pflegekräften verbessern.

Hamburg . Die Notfallbetreuung von Pflegeheim bewohnern im Hamburg er Süden wird um ein Telekonsil ergänzt. Ziel ist es, den Bewohnern unnötige Einweisungen in eine Kliniknotaufnahme zu ersparen. Die Grundlage für das Modellprojekt ist ein Vertrag zwischen dem Asklepios Klinikum Harburg, dem Pflegeheim betreiber Pflegen & Wohnen Hamburg sowie den Krankenkassen TK, AOK Rheinland/ Hamburg und IKK classic.

\In den beteiligten Pflegeheimen werden Bewohner in nicht lebensbedrohlichen Notfällen vor Ort von den dafür geschulten Pflegekräften erstversorgt. Sie übermitteln mit Hilfe eines Diagnostiktools etwa Vitalparameter inklusive Bildgebung in Echtzeit an die Notaufnahme. Notfallmediziner und Pflegekräfte entscheiden gemeinsam. Wenn keine Einweisung erforderlich ist, leiten die Mediziner die Pflegekräfte zur weiteren Erstversorgung an und entscheiden mit ihnen gemeinsam, welche Behandlung erforderlich ist. Dies kann zum Beispiel die Weiterbehandlung in einer haus- oder fachärztlichen Praxis sein. \Asklepios-Vorständin Dr. Sara Sheikhzadeh sieht darin Vorteile für viele Beteiligte: Unnötige Klinikeinweisungen verursachten Stress für die Betroffenen, Kosten für die Krankenkassen und eine Belastung für die Notaufnahmen, gab sie zu bedenken. 'Dies zu verhindern ist nicht nur medizinisch und ökonomisch, sondern vor allem ethisch richtig', sagte Sheikhzadeh. Für die Pflegekräfte vor Ort bedeutet dies zwar zunächst Schulung und erhöhten Aufwand. Für Pflegen & Wohnen-Geschäftsführerin Katja Lohmann überwiegen dennoch die Vorteile: 'Der administrative Aufwand reduziert sich, sie behalten die Steuerungskompetenz für die weitere Versorgung in der Hand und sie werden in ihrer Professionalität gestärkt.' (di





