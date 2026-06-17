Neues Terminal 3 des Frankfurter Flughafens erhält internationale Auszeichnung

Das neue Terminal 3 des Frankfurter Flughafens wird zu den schönsten Flughäfen und Terminals der Welt gezählt. Die internationale Auszeichnung Prix Versailles würdigt die architektonische Qualität und die Kultur der Region. Das Terminal bietet ein modernes Hauptgebäude, drei Flugsteige und eine Kunstinstallation.

Für Flugreisende in Deutschland beginnt die Reise künftig auch in einem preisgekrönten Gebäude: Das neue Terminal 3 des Frankfurter Flughafen s gehört laut Prix Versailles zu den sieben schönsten Flughäfen und Terminals der Welt.

Die internationale Auszeichnung würdigt Bauwerke, die nicht nur funktional sind, sondern auch architektonisch herausragen. Für die World Selection 2026 wählte die Jury sieben Flughäfen beziehungsweise Terminals aus, wobei die Kapazitäten deutlich über dem Durchschnitt lagen. Die Anlage umfasst ein modernes Hauptgebäude sowie drei Flugsteige und kann derzeit bis zu 19 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen. Nach Angaben des Flughafens erstreckt sich das Terminal auf einer Fläche von rund 25 Fußballfeldern.

Für den Ausbau wurden 4 Milliarden Euro investiert. Damit ist es das größte privat finanzierte Infrastrukturprojekt Europas. Die Nominierung durch den Prix Versailles richtet den Blick vor allem auf die Gestaltung des Gebäudes. Die Jury bewertet nicht nur die architektonische Qualität, sondern auch die Frage, wie gut ein Bauwerk die Kultur und Identität seiner Region widerspiegelt.

Das Konzept von Terminal 3 orientiert sich am Bild einer Stadt. Flugsteige, Wartebereiche und Lounges sind ähnlich angeordnet wie Straßen und Plätze. Dadurch sollen sich Reisende leichter zurechtfinden. Große Glasfronten prägen das Erscheinungsbild.

Sie lassen viel Tageslicht in die Hallen und sorgen für eine offene Atmosphäre. Die Architektur setzt damit auf Weite, Helligkeit und klare Sichtachsen. Noch vor der Eröffnung konnten ein paar wenige Menschen einen ersten Blick auf die kunstvoll gestalteten Innenräume des Terminals werfen. Hinzu kommt eine Kunstinstallation mit drei schwebenden Ring-Skulpturen.

Die Elemente drehen sich permanent und setzen farbliche Akzente. Je nach Blickwinkel verändert sich dadurch die Wirkung des Raums. Die Auszeichnung als Teil der World Selection 2026 ist noch nicht die letzte Stufe des Wettbewerbs. Aus den sieben ausgewählten Flughäfen und Terminals werden zum Jahresende weitere Titel vergeben.

Dann zeichnet die Gesellschaft drei Projekte zusätzlich in den Kategorien Prix Versailles, Interior und Exterior aus. Frankfurt zählt damit zu den internationalen Kandidaten, die noch auf eine weitere Ehrung hoffen dürfen





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Frankfurter Flughafen Terminal 3 Prix Versailles World Selection 2026 Kunstinstallation

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