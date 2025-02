Neues Virus in den Alpen entdeckt: Gefahr für den Menschen?

Ein internationales Forscherteam entdeckte ein neues Virus in den Alpen, das von Zecken übertragen wird. Die Entdeckung wirft Fragen nach dem zoonotischen Potenzial des Virus und der möglichen Gefahr für den Menschen auf.

Die Alpen region birgt neue Gefahr en für den Menschen . Ein internationales Forscherteam entdeckte ein neues Virus übertragene durch Zecken . Das ACEV, oder Alpine chamois encephalitis virus, ist ein Flavivirus-Subtyp, der bei alpinen Gämsen gefunden wurde und zu neurologischen Erkrankungen führen kann. Die Entdeckung wurde im Fachmagazin 'Viruses' veröffentlicht und von Wissenschaftlern aus Österreich, Italien, Tschechien und den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt.

Die untersuchten Gämsen waren von Zecken befallen und zeigten eine virusbedingte Entzündung des Gehirns. Die Fälle wurden 2017 und 2023 an drei verschiedenen Orten in Österreich und Italien entdeckt.Das ACEV bildet mit dem Spanischen Ziegenenzephalitisvirus eine unabhängige genetische Gruppe, sagte der Studienerstautor Norbert Nowotny vom Zentrum für Pathobiologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Es ist wichtig zu untersuchen, ob das Virus auch andere Tiere, einschließlich Nutztiere, befallen kann. Der Virologe Nowotny betont das zoonotische Potenzial des neuen Virus-Subtyps und das mögliche Risiko für den Menschen durch den Verzehr von Rohmilch-Produkten von Ziegen oder Schafen. Zecken, die das Virus übertragen können, bevorzugen Stellen wie Achseln, Kniekehlen, Schambereich, Bauchnabel, Bauchfalten und hinter den Ohren. Bei einem Zeckenstich sollte man die Zecke schnell entfernen, um das Krankheitsrisiko zu minimieren. Die Verwendung einer Pinzette, Zeckenkarte oder Zeckenzange wird empfohlen, um die Zecke langsam und senkrecht herauszuziehen und Drehbewegungen zu vermeiden. Hausmittel wie Öl, Kleber, Nagellack oder Benzin sind nicht geeignet, da sie die Zecke zu vermehrt infiziertes Sekret abgeben können. Die Einstichstelle sollte nach dem Entfernen der Zecke desinfiziert und mit einem Wundschnellverband versehen werden. Die Zecke sollte getötet werden. Erste Symptome können zwei bis drei Wochen nach dem Stich auftreten. Ein roter Kreis um die Einstichstelle kann ein Anzeichen für Borreliose sein. Auch FSME kann durch Zecken übertragen werden. Beide Krankheiten verursachen ähnliche Symptome wie eine Grippe, einschließlich Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Bei Auftreten dieser Symptome sollte man umgehend einen Arzt aufsuchen.





