Nicht jedes kleine Geheimnis muss für immer im Chatverlauf stehen.

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Nach ersten Tests unter Android wird eine neue Option jetzt auch in der iOS-Beta freigeschaltet. Die Einmalansicht soll künftig auch für geschriebene Nachrichten verfügbar sein. Der Empfänger tippt auf die Nachricht und liest ihren Inhalt in einer eigenen Ansicht. Im Chat bleibt stattdessen eine Anzeige zurück, dass die Nachricht geöffnet wurde.

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Zum Verschicken wird der Text zunächst wie gewohnt ins Nachrichtenfeld eingegeben. Anschließend öffnet langes Drücken auf die Sendetaste ein Menü. Dort lässt sich die Einmalansicht auswählen. Mit der Auswahl wird die Nachricht sofort verschickt.

Sobald die Funktion freigeschaltet ist, erklärt ein Hinweis über dem Eingabefeld die neue Bedienung (Quelle:blockiert WhatsApp während des Lesens Screenshots und Bildschirmaufnahmen. Der Text kann außerdem weder kopiert noch weitergeleitet werden. Langes Drücken auf den geöffneten Inhalt ruft auch kein Aktionsmenü auf, über das sich die Nachricht anderweitig verwenden ließe.für iOS mit der Versionsnummer 26.45.10.73 entdeckt. Sie wird über TestFlight verteilt und bislang nur für einen Teil der Testkonten freigeschaltet.

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Weitere Konten sollen in den kommenden Wochen folgen. Einen Termin für die allgemeine Veröffentlichung gibt es noch nicht. Änderung bei WhatsApp: Android-Nutzer stehen jetzt vor der Wahlmit Zeitlimit. Bei diesen läuft eine festgelegte Frist ab, ganz unabhängig davon, ob der Empfänger den Text gelesen hat.

Die neue Option richtet sich dagegen nach dem Öffnen und anschließenden Schließen der Nachricht.