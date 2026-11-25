Ein neues Leak verspricht ein Xiaomi-Smartphone der Superlative mit einem gigantischen Akku.

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Im Zentrum der Spekulationen steht das Xiaomi 18 Max, das mit einem extrem leistungsstarken Prozessor und einem außergewöhnlich großen Akku ausgestattet sein soll. Die Informationen stammen von einer zuverlässigen Quelle, die in der Vergangenheit bereits häufiger verlässliche Einblicke in kommende Produkte lieferte.

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“, einem Chip, der enorm viel Leistung besitzt. Noch beeindruckender ist die vermutete Akkukapazität, die bei über 8.000 mAh liegen soll. Beim Vorgänger kam ein 6,9-Zoll-Display zum Einsatz. Es handelt sich also um ein echtes „Max“-Smartphone mit riesigem Akku, großem Display und hoher Leistung.

Neben dem Prozessor und dem Akku erwähnen die Informationen auch einen „großen Kamerasensor“, ohne jedoch Details zur Auflösung oder genauen Größe zu nennen. Es wird lediglich ein minimalistisches Design in Aussicht gestellt. Damit bleibt viel Raum für Spekulationen, wie Xiaomi die leistungsstarke Hardware in einem alltagstauglichen Gehäuse unterbringen will (Quelle:Ein solches Max-Modell wäre eine logische Erweiterung des Xiaomi-18-Portfolios.

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Während die Pro-Varianten oft den Fokus auf die bestmögliche Kameratechnologie legen, würde sich ein Max-Gerät klar an Nutzer richten, für die maximale Akkulaufzeit und ein großes Display im Vordergrund stehen. Samsung hat es endlich geschafft: Neues Smartphone verkauft sich wie geschnitten BrotDamit würde Xiaomi seine Strategie fortsetzen, spezialisierte Geräte für unterschiedliche Zielgruppen im Premium-Segment anzubieten und das Angebot nach oben hin abzurunden. Ein minimalistisches Design könnte zudem auf einen günstigeren Preis hindeuten. Genaue Details dazu werden aber nicht genannt.

Unklar ist zudem, ob das Xiaomi 18 Max den Weg außerhalb Chinas findet.