Neuhaus Transfergerüchte - Besiktas Interesse

Florian Neuhaus führte Borussia Mönchengladbach mit einer starken Leistung zum 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Doch Transfergerüchte um einen Wechsel zum türkischen Klub Besiktas Istanbul sorgten für Aufsehen.

Borussia Mönchengladbach sicherte sich am Samstagabend mit einem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt einen Platz in der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga . Auf dem Platz wurde ein ausgeglichener Schlagabtausch geboten. Florian Neuhaus , der erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf stand, zeigte eine starke Leistung und bereitete den Treffer für Tim Kleindienst vor. Doch kaum war der Schlusspfiff ertönt, sorgte ein Transfer gerücht um den 27-Jährigen für Gesprächsstoff.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano befinden sich Neuhaus in Verhandlungen mit Besiktas Istanbul. Der türkische Klub soll an einer Leihe mit anschließender Kaufoption interessiert sein. Trainer Gerardo Seoane wollte sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel nicht konkret äußern. „Ich werde es vermeiden, über Gerüchte zu sprechen. Es gibt Länder, wo es noch Möglichkeiten gibt, zu wechseln. Aus diesen Regionen werden sicherlich Meldungen kommen. Aber ich kann nichts dazu sagen“, sagte er. In den sozialen Medien wurde das Thema natürlich schnell aufgegriffen. Viele Fans waren beeindruckt von Neuhaus' Leistung gegen Frankfurt und würden ihn gerne weiterhin im Team sehen. „Flo hat heute einen Schritt nach vorne gemacht. Er hat die Chance genutzt, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, keine Wege gescheut, viele Sachen auf den Platz gebracht“, lobte ihn sein Schweizer Trainer.Besonders Aufmerksamkeit sorgte jedoch ein Kommentar von Weltmeister Christoph Kramer. Der Ex-Gladbacher schrieb unter einen Instagram-Post von Neuhaus, der eigentlich seine bevorstehende Vaterschaft thematisierte: „Come to Besiktas“ und setzte einen Adler-Emoji hinzu. Dieser Kommentar heizte die Spekulationen um einen Wechsel weiter an. Denn eine Einsatzgarantie für die kommenden Spiele bekam er von seinem Trainer nicht. „Wir haben viele gute Mittelfeldspieler. Jeder Spieler hat während der Woche die Möglichkeit, sich mit Leistung anzubieten.“ Doch Kramer, der als enger Freund von Neuhaus gilt, nutzte damit wohl eher einen beliebten Internet-Trend für einen Spaß. In den sozialen Medien ist der Satz „Come to Besiktas“ längst ein Running Gag, mit dem Fans versuchen, Spieler in die türkische Liga zu locken. Kramer hat sich bereits in der Vergangenheit an solchen Späßen beteiligt. So kommentierte er bei Bayern-Star Leon Goretzka einst „Come to Galatasaray“. Wie die 'Bild' mittlerweile berichtet, sei der eigentlich schon verhandelte Wechsel doch geplatzt. Neuhaus hätte bis zum Sommer mit einer Kaufoption in Höhe von 2,9 Millionen Euro verliehen werden sollen. Die Partie am Samstagabend soll ihn jedoch umgestimmt haben. Er will den Fans das Vertrauen in seine Leistungsfähigkeit zurückzahlen. Nun muss er nur noch Trainer Seoane überzeugen.





