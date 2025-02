Neukölln: Migration kein Top-Thema bei der Bundestagswahl

Ein Besuch im Berliner Bezirk Neukölln zeigt, dass Migration zwar präsent ist, aber nicht das wichtigste Thema für die Bürger bei der Bundestagswahl.

Im Bezirk Neukölln in Berlin ist die Migration ein Thema, das zwar präsent ist, aber nicht das wichtigste an der kommenden Bundestagswahl für viele. Abdulhalim und Mohammad, zwei 16-jährige Schüler in einem Gymnasium in Neukölln , sehen die hohen Mieten, die Digitalisierung und den Umweltschutz als drängendere Themen. Sie wünschen sich mehr Integration von Migranten durch bessere Jobmöglichkeiten, Sprachkurse und ein unterstützendes Umfeld.

Der Besitzer eines Barber Shops auf der Sonnenallee, ein syrischer Staatsbürger, ist besorgt über die AfD, da er Angst hat, dass seine Kinder zurück nach Syrien müssen, wenn die Partei an Macht gewinnt. Er sieht in der AfD eine Gefahr für die Gesellschaft und ist skeptisch gegenüber dem neuen Machthaber in Syrien. Bridget, eine junge Mutter, ist ebenfalls besorgt über die AfD und sieht in der Migration mehr Bedarf an Empathie. Sie kritisiert das deutsche Bildungssystem, das sie als zu schnell ausschließend empfindet, und wünscht sich eine stärkere Fokussierung auf das Klima und die Umwelt. Marua, eine Mutter aus einem anderen Bezirk, betont die Bedeutung der Wirtschaft für die Gesellschaft und sieht in den hohen Preisen ein großes Problem. Sie ist offen für verschiedene Parteien, aber möchte sich die Programme der neuen Parteien, AfD und BSW, genauer ansehen. Sandra, eine ältere Dame, sieht die Migration als das größte Problem in ihrem direkten Umfeld und befürwortet die AfD





