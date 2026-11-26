Die Nikotinsucht wurde ihm zum Verhängnis: Fingerabdrücke auf einem Feuerzeug brachten die Ermittler auf die Spur eines Täters.

Das Wuppertaler Landgericht hat einen 27 Jahre alten Mann wegen mehrerer Überfälle zu neun Jahren Haft verurteilt. Zum Verhängnis wurde ihm seine Nikotinsucht: Fingerabdrücke auf einem Feuerzeug brachten die Ermittler auf die Spur des Täters.

Drei schwere Überfälle im März, das war die Anklage gegen den 27-Jährigen. In Greven hatte er in einem Juweliergeschäft eine Zeugin mit einer Waffe bedroht, sie gefesselt und geknebelt und Schmuck im Wert von fast 200.000 Euro erbeutet. In Velbert überfiel er, nach Überzeugung des Gerichts, eine Frau in ihrer Wohnung, fesselte auch sie und durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen. Einen Tag später war eine Tankstelle in Mettmann sein Ziel.

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Dort griff er in die Kasse und erbeutete Bargeld. Was der Mann nicht ahnte: Noch kurz vor dem Überfall auf den Juwelier in Greven lieh er sich von einer Passantin ein Feuerzeug, um sich eine Zigarette anzuzünden. Diese Passantin berichtete anscheinend noch am Tatort der Polizei von der Begegnung. Die Ermittler stellten Fingerabdrücke sicher und kamen dem Täter so auf die Spur.