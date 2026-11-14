Neuöttinger Lorenz Metz kehrt mit den New England Patriots nach Bayern zurück

Lorenz Metz trainiert in München mit den New England Patriots vor dem Spiel gegen die Detroit Lions. Der Offensiv-Liner aus Neuötting bereitet sein Debüt in der Heimat vor.

Der 29-jährige Lorenz Metz aus Neuötting in Bayern hat Deutschland erreicht, um sich auf das entscheidende Duell vorzubereiten. Er ist Teil des Practice Squads der New England Patriots und reiste mit dem sechsmaligen Super-Bowl-Champion nach München. Die Mannschaft steht kurz vor dem Aufeinandertreffen mit den Detroit Lions in der deutschen Hauptstadt.

Metz bereitet sich auf Einsatz gegen Detroit Lions vor

Lorenz Metz gehört aktuell dem Trainingskader der New England Patriots an, dem sogenannten Practice Squad. Für einen möglichen Einsatz gegen die Detroit Lions müssten ihn die New England Patriots zunächst offiziell in den Spieltagskader berufen. Der 2,06 Meter große Offensiv-Liner trainiert intensiv, um seine Chancen auf die aktive Aufstellung zu maximieren. Er bereitet jede Woche so vor, als könnte seine Chance auf das Debüt in einem NFL-Hauptrundenspiel jederzeit kommen.

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Patriots-Training auf dem Gelände des FC Bayern

Die Rückkehr für Lorenz Metz ist aus mehreren Gründen außergewöhnlich. Er ist nur rund eine Stunde von München entfernt aufgewachsen und trainiert in dieser Woche auf dem Gelände des FC Bayern. Der Offensiv-Liner aus Neuötting erklärte, dass Bayern München sein Vorbild war. Thomas Müller und Manuel Neuer gehörten zu seinen früheren Idolen. Er betonte, dass es unglaublich sei, jetzt genau auf diesem Platz zu stehen. Die New England Patriots nutzen die Infrastruktur des deutschen Fußball-Riesen für ihre Vorbereitungen.

Vom Chemie-Schüler zum American-Football-Star in den USA

Der Weg des Bayern in die beste Football-Liga der Welt ist ungewöhnlich und langwierig. Erst mit 18 Jahren begann Lorenz Metz bei den Kirchdorf Wildcats mit American Football. Zuvor hatte er eine Ausbildung zum Chemikanten absolviert. Später wagte er den Sprung in die USA. Von 2018 bis 2022 spielte Metz College Football für die Cincinnati Bearcats. Mit seinen 2,06 Metern und rund 150 Kilogramm bringt er körperlich gewaltige Voraussetzungen mit. Im NFL-Draft 2023 wurde er nicht ausgewählt, erhielt aber anschließend als Free Agent eine Chance von den Chicago Bears.

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Weg über Tampa Bay Buccaneers in die NFL

Die Chicago Bears trennten sich jedoch wieder von Lorenz Metz. Über die Tampa Bay Buccaneers und das International Player Pathway Program führte sein Weg schließlich weiter durch die NFL. Jetzt angekommen in New England, wartet er auf seinen ersten Einsatz in einem regulären Saisonspiel. Mehr als 30 Tickets hat er für Familie und Freunde in seiner Heimat organisiert. Seine Kollegen aus der Offensive Line führte er am Donnerstagabend außerdem zum gemeinsamen Essen aus, um die Zeit vor dem großen Spiel gemeinsam zu nutzen.

Lorenz Metz freut sich auf Heimspiel-Atmosphäre in Bayern

Lorenz Metz beschreibt die Situation als etwas ganz Besonderes. Er betonte, dass es mit den New England Patriots nach Deutschland zu kommen, und dann noch in die Heimat nach Bayern, eine enorme Vorfreude auslöst. Die Kombination aus dem sportlichen Wettkampf und der emotionalen Verbindung zur Heimatregion macht dieses Event für ihn einzigartig. Die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Detroit Lions findet unter diesen besonderen Bedingungen statt.