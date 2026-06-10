Neura Robotics sammelt Milliarden-Finanzierung ein

Das Robotik-Unternehmen Neura Robotics hat eine gewaltige Finanzierungsrunde von bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Mit dem frischen Geld will das Unternehmen seine intelligenten Roboter weltweit auf die Straße bringen und in Fabriken, Lagerhallen, Krankenhäusern und irgendwann sogar in Privathaushalten. Die kognitiven Roboter können sehen, hören, fühlen und aus Erfahrungen lernen und sollen flexibel mit Menschen zusammenarbeiten.

Kann hier der nächste deutsche Tech-Champion entstehen? Das Robotik -Unternehmen Neura Robotics aus Metzingen in Baden-Württemberg hat eine gewaltige Finanzierungsrunde von bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar eingesammelt.

Zu den Investoren gehören Schwergewichte der Tech-Branche wie Amazon, Nvidia, Bosch und Schaeffler. Mit dem frischen Geld will das erst 2019 gegründete Unternehmen seine intelligenten Roboter weltweit auf die Straße bringen und in Fabriken, Lagerhallen, Krankenhäusern und irgendwann sogar in Privathaushalten. Neura entwickelt sogenannte kognitive Roboter, die nach Unternehmensangaben sehen, hören, fühlen und aus Erfahrungen lernen können. Anders als klassische Industrieroboter sollen sie flexibel mit Menschen zusammenarbeiten.

Firmenchef David Reger glaubt an eine Revolution: Die Zukunft der KI wird nicht einfach auf Bildschirmen stattfinden, sie wird sich bewegen, interagieren, lernen und in der realen Welt an unserer Seite arbeiten. Die Schwaben haben große Pläne: Bis 2030 plant Neura die Produktion auf mehrere Millionen Roboter hochzufahren. Nach Angaben des Unternehmens liegt der Auftragsbestand bereits bei mehr als einer Milliarde US-Dollar. Zu den Partnern zählen unter anderem Bosch, Schaeffler, Amazon und Nvidia.

Gemeinsam arbeiten sie an einer Plattform, über die Roboter Fähigkeiten und Erfahrungen miteinander teilen können. Während die großen KI-Konzerne meist aus dem Silicon Valley oder aus China kommen, stammt Neura aus dem beschaulichen Metzingen bei Stuttgart. Viele haben geglaubt, dass global relevante KI-Infrastrukturunternehmen nur im Silicon Valley entstehen könnten, sagt Gründer Reger. Mit der Milliarden-Finanzierung will sich das Unternehmen nun einen Platz in der Weltspitze der Robotik sichern und Europa im Rennen gegen die USA und China stärken.

Mit den Investoren will Neura seine kognitiven Roboter weltweit auf die Straße bringen und in Fabriken, Lagerhallen, Krankenhäusern und irgendwann sogar in Privathaushalten. Die kognitiven Roboter können sehen, hören, fühlen und aus Erfahrungen lernen. Sie sollen flexibel mit Menschen zusammenarbeiten und die Zukunft der KI revolutionieren. Das Unternehmen plant die Produktion auf mehrere Millionen Roboter hochzufahren und die Auftragsbestände liegen bereits bei mehr als einer Milliarde US-Dollar.

Mit der Milliarden-Finanzierung will sich Neura einen Platz in der Weltspitze der Robotik sichern und Europa im Rennen gegen die USA und China stärken. Die Investoren wie Amazon, Nvidia, Bosch und Schaeffler unterstützen das Unternehmen bei der Entwicklung der kognitiven Roboter und der Plattform, über die Roboter Fähigkeiten und Erfahrungen miteinander teilen können. Gemeinsam arbeiten sie an der Revolution der KI und der Robotik





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