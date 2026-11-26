Nach ersten Machbarkeitsstudien darf Neuralink nun mit Genehmigung der FDA klinische Daten für die Marktzulassung seines Hirnimplantats erheben.

bei Menschen mit schweren ALS-bedingten Lähmungen untersucht werden. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Studie genehmigt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.handelt es sich um die erste Studie dieser Art für ein implantierbares BCI in den USA.

Während bisherige Machbarkeitsstudien erste Erkenntnisse über die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Systems lieferten, dient die LINK genannte Studie der Erhebung klinischer Daten für einen späteren Zulassungsantrag. Im Mittelpunkt steht zunächst die Frage, inwieweit die Steuerung digitaler Geräte den Patienten mehr Selbstständigkeit im Alltag ermöglicht. , Angaben zur angestrebten Teilnehmerzahl und zur Dauer macht Neuralink in seiner Ankündigung nicht. Die Studiengenehmigung ist noch keine Marktzulassung und erlaubt keinen regulären Vertrieb des Systems.

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Bei der amyotrophen Lateralsklerose sterben allmählich Nervenzellen ab, die Muskelbewegungen steuern. Betroffene verlieren zunehmend die Fähigkeit, sich zu bewegen, zu sprechen und selbstständig zu atmen. Neuralinks BCI erfasst neuronale Aktivität in der motorischen Hirnrinde. Das bisher eingesetzte Implantat verfügt über 1024 Elektroden, verteilt auf 64 hauchdünne, flexible Fäden.