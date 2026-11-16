Neureuther diskreditiert Zenhäusern nach katastrophalem Slalom-Ausfall in Finnland

Felix Neureuther übt harsche Kritik an Ramon Zenhäuserns Auftritt in Levi. Der Schweizer Skistar scheiterte klar und verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang deutlich.

Der ehemalige deutsche Skistar Felix Neureuther (42) hat seine Schützlinge und Beobachterrolle wahrgenommen, um die Leistung des Schweizer Slalom-Spezialisten Ramon Zenhäusern (34) auf dem härtesten Maßstab zu messen. Nach einem enttäuschenden Auftritt bei den Slalom-Rennen in Levi richtete Neureuther deutliche und unmissverständliche Worte an den 34-jährigen Schweizer Athleten. Die Kritik kam nicht von ungefähr, da Zenhäusern sich auf dem anspruchsvollen finnischen Hang absolut nicht zurechtfinden konnte und seine Technik vor den Augen der Experten zerfiel.

Scharfe Kritik an der Fahrtechnik

In einem Zitat, das die Schweizer Zeitung "Blick" wiedergab, wurde die fachliche Einschätzung Neureuthers öffentlich. Der erfahrene Ex-Profi gab zu bedenken, dass er bei der Fahrt von Ramon Zenhäusern lediglich zwei ordentliche Schwünge identifizieren konnte. Dieser positive Aspekt stand jedoch in keinem Verhältnis zur Gesamtperformance des Athleten. Neureuther bezeichnete den Rest der Darbietung unvarniert als eine Katastrophe, was die Schwere des technischen Versagens unterstreicht. Diese klare Analyse zeigt, dass es nicht um kleine Fehler ging, sondern um fundamentale Probleme in der Ausführung.

Also read Doppelpass Ausfall: Sport 1 zeigt Klopp-Best-Of statt Talkshow

Technisches Versagen und fehlende Qualifikation

Das Ergebnis dieser mangelhaften Performance war für Zenhäusern enttäuschend. Der Schweizer Skiläufer schaffte es nicht, mit dem Halbzeitführenden Lucas Pinheiro Braathen (26) mitzuhalten. Es ergab sich ein Rückstand von exakt 2,73 Sekunden, was in der Weltspitze des alpinen Skisports eine enorme Lücke darstellt. Aufgrund dieser Zeitdifferenz verpasste Zenhäusern die Qualifikation für den entscheidenden zweiten Lauf der Veranstaltung. Damit belegte er am Ende nur den 49. Platz, was weit von den Ambitionen eines erfahrenen Weltcup-Athleten entfernt ist. Das Rennen in Levi konnte der Norweger Braathen für sich entscheiden.

Advertisement

Rückschläge und Ausstieg aus dem Nationalteam

Diese aktuelle Misere ist kein isoliertes Ereignis, sondern Teil einer länger anhaltenden Talfahrt. Der ehemalige Olympiasieger hatte bereits im vergangenen Winter seine Topform vermissen lassen. Mehrmals schaffte er es bei den Rennen nicht, den zweiten Durchgang zu erreichen, was schließlich dazu führte, dass der Slalom-Spezialist aus dem Schweizer Nationalkader geworfen wurde. Diese Maßnahme markiert einen tiefen Einschnitt in seine sportliche Laufbahn und seinen Status im Schweizer Skisport. Es war ein klarer Hinweis darauf, dass die bisherigen Ergebnisse nicht den Anforderungen entsprachen.

Vergangenheit, Statistik und neuer Anfang

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten blickt Ramon Zenhäusern auf eine brillante Karriere zurück. Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gewann er mit dem Team die Goldmedaille. Im Slalom-Einzel konnte er zudem die Silbermedaille holen, was seine technische Klasse unter Beweis stellte. Im FIS Weltcup kommt der Schweizer auf insgesamt 138 Starts. In diesen bestrittenen Rennen schaffte er es 14-mal auf das Podium und konnte sieben Rennsiege holen. Nach dem Rauswurf aus dem Schweizer Team bereitete sich Zenhäusern mit seinem Vater intensiv auf die neue Saison vor. Am Sonntag gehen die Männer in Gurgl in Österreich an den Start, wo er die Chance hat, ein besseres Rennen zu fahren und sein Image wieder zu festigen.