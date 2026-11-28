Nicht alle Menschen denken und fühlen gleich. Trotzdem verlangt der Alltag oft genau das. Bestsellerautorin Angelina Boerger erklärt, was das für neurodivergente Menschen bedeutet – und wie es anders ginge.

, Neurodiversität – diese Themen bekommen mehr Aufmerksamkeit als noch vor wenigen Jahren. Aber mehr Aufmerksamkeit allein beseitigt weder Hürden noch Vorurteile. Wer den gängigen Normen entspricht, hat es im Alltag noch immer leichter.

»Wenn du neurodivergent bist, hast du mehr Nachteile in deinem Alltag«, sagt Wissenschaftsjournalistin und Bestsellerautorin Angelina Boerger im SPIEGEL-Podcast »Smarter leben«. Auch sie hat ihre ADHS-Diagnose erst als Erwachsene bekommen. Seitdem klärt sie über ADHS und Neurodiversität auf. »ADHS ist für mich keine Krankheit, aber es kann verdammt krank machen.

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Was eben daran liegt, wenn du ein Leben lang versuchst, gegen dich selbst zu arbeiten, an dir zu arbeiten. Und das funktioniert nicht. Du zahlst einen Preis dafür mit deinem Körper und deiner Psyche«, sagt sie. Der Blick auf neurodivergente Menschen sei defizitär geprägt.