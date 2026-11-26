Nach der Veröffentlichung der endgültigen Wahlergebnisse hat die rechtsgerichtete Regierung unter Premierminister Christopher Luxon ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren. Mit 65 von 130 Sitzen ist nun die zentristische Partei Opportunity von Qiulae Wong entscheidend für die Regierungsbildung.

steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Die rechtsgerichtete Regierungskoalition unter Premierminister Christopher Luxon hat bei der Parlamentswahl ihre Mehrheit verloren. Nach dem am Freitag veröffentlichten endgültigen Ergebnis der Wahl vom 7.

November kommt das bisherige Regierungsbündnis auf 65 der 130 Sitze im Parlament – einen Sitz weniger als für die absolute Mehrheit nötig. Eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung kommt damit der zentristischen Partei Opportunity unter Führung von Qiulae Wong zu. Sie hatte bei der Wahl sieben Sitze geholt. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis hatte Luxons konservative Nationalpartei gemeinsam mit ihren bisherigen Koalitionspartnern, der populistischen Partei NZ First und der libertären Partei ACT, noch eine knappe Mehrheit gehabt.

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Die Nationalpartei büßte nun gegenüber dem vorläufigen Ergebnis zwei Sitze ein. Luxon, der seit der Wahl geschäftsführend im Amt ist, hatte nach dem Urnengang ein Mandat zur Regierungsbildung für sich reklamiert. Wichtigstes Wahlkampfthema waren die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. , haben seit der Wahl ausführliche Gespräche mit Wong geführt.