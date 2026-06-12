Neuseeland qualifiziert sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Neuseeland hat sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert, nachdem es die dritte WM-Qualifikationsrunde gewonnen hatte.

Neuseeland qualifizierte sich für die Fußball -Weltmeisterschaft 2026, nachdem es die dritte WM- Qualifikation srunde gewonnen hatte. Die Mannschaft, geführt von Nationaltrainer Darren Bazeley , beendete die Qualifikation mit einem Torverhältnis von 29:1.

In den fünf Partien der WM-Qualifikation hatte die neuseeländische Mannschaft ein Torverhältnis von 29:1. Das einzige Gegentor kassierten sie beim 8:1 gegen Vanuatu. Neuseeland nahm an der zweiten und dritten WM-Qualifikationsrunde teil, um sich für die WM zu qualifizieren. Die zweite Runde vollendete Neuseeland als Gruppensieger.

Die dritte Runde war ein kleines Turnier, welches sie im Finale gegen Neukaledonien 3:0 gewannen. Neuseeland ist zum dritten Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Zuvor konnten sie sich lediglich 1982 in Spanien und 2010 in Südafrika für eine WM-Endrunde qualifizieren. In Spanien flogen die Neuseeländer mit drei Niederlagen chancenlos in der Vorrunde raus. 2010 verpassten die Neuseeländer den Sprung in die K.o.

-Runde nur knapp. Drei Unentschieden in der Gruppenphase reichten am Ende nicht. Immerhin: Topfavorit Italien ließ man noch hinter sich. Insgesamt sechsmal gewann Neuseeland die Ozeanien-Meisterschaft.

Zuletzt 2024 im Finale gegen Vanuatu (3:0). Beim Confed Cup waren die Neuseeländer bereits viermal dabei, sind aber stets in der Vorrunde ausgeschieden.

Die Mannschaft besteht aus Spielern wie Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud, Tim Payne, Francis de Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Nando Pijnaker, Finn Surman, Callan Elliot, Tommy Smith, Joe Bell, Matthew Garbett, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Alex Rufer, Ben Old, Callum McCowatt, Lachlan Bayliss, Ryan Thomas, Kosta Barbarouses, Eli Just, Jesse Randall, Ben Waine und Chris Wood. Neuseeland wird bei der WM 2026 von Nationaltrainer Darren Bazeley geführt, der seit 53 Jahren die Mannschaft trainiert





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Neuseeland Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Qualifikation Darren Bazeley

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