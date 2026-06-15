Neuseelands Fußball-Nationalmannschaft: Valen Scarsini, der unerwartete Star

Neuseelands Fußball-Nationalmannschaft startet in die Weltmeisterschaft und überrascht mit einem unerwarteten Star: Valen Scarsini, bekannt als "El Scarso" auf Instagram, ist innerhalb von 48 Stunden auf 1,5 Millionen Follower gestiegen.

Neuseelands Fußball-Nationalmannschaft startet in die Weltmeisterschaft und überrascht mit einem unerwarteten Star: Valen Scarsini , bekannt als " El Scarso " auf Instagram , ist innerhalb von 48 Stunden auf 1,5 Millionen Follower gestiegen.

Seine Freundin Michelle Peters berichtet über die ersten Momente und verrät, dass ihr Partner zunächst nicht verstand, was los ist. Durch die Berühmtheit seines Freundes hat sich für die Familie einiges verändert. Werbeangebote aus aller Welt erreichen den Profi von Wellington Phoenix, und der Neuseeland-Verband hat sogar ein kleines Team abgestellt, das sich nur um seine Anfragen kümmert





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