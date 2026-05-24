Neustart für Schalke: Mitarbeiter wegen Missbrauchsdrohung fristlos entlassen

Der FC Schalke 04 muss sich nach schwer gewichtigen Vorwürfen um den Nachwuchsbereich umgestalten. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Jugendabteilung wird wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes ermittelt. Nach anfänglichen Ermittlungen und Durchsuchung der Privaträume des Beschuldigten läuft die Überprüfung der gesicherten Datenträger weiter.

Schwere Vorwürfe erschüttern den Nachwuchsbereich des FC Schalke 04! Gegen einen Mitarbeiter der Jugendabteilung wird wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes ermittelt. Der Beschuldigte war als Co-Trainer im Jugendbereich tätig.

Der erste Kontakt zu dem Jungen soll sich bei einem Sichtungstraining eines Gelsenkirchener Fußballvereins ergeben haben. Anschließend soll der Mann dem Kind exklusive Individualtrainings im Münsterland angeboten haben. Genau bei einem solchen Einzeltraining soll es dann zu einem Übergriff gekommen sein. Die mutmaßliche Tat ereignete sich nicht auf dem Vereinsgelände in Gelsenkirchen.

Nur wenige Tage nach der Anzeige, am 22. April, durchsuchten Ermittler die Privaträume des Beschuldigten. Dabei stellten sie zahlreiche Datenträger sicher. Deren Auswertung läuft derzeit auf Hochtouren.

Ob es weitere mögliche Geschädigte gibt, wird geprüft.wurde von der Polizei über die Ermittlungen informiert und stellte den Mitarbeiter umgehend frei





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