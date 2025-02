Neustart im Potsdamer Arkaden-Ensemble: Lou the Parrot eröffnet als kulinarisches Abenteuer

Das neue Restaurant Lou the Parrot in den Potsdamer Platz Arkaden verspricht ein kulinarisches Abenteuer mit exzellentem Service und leckeren, aber etwas teuren Gerichten.

Man muss schon etwas Entdeckergeist mitbringen, wenn man zum neuen Restaurant „Lou the Parrot“ unterwegs ist. Fernab vom Lichterglanz des Potsdamer Platz es, an der dunkel anmutenden Linkstraße und dem Tilla-Durieux-Park mit seinem grasbewachsenen Deich liegt das neue Restaurant der türkischen Bemse Gruppe, die ansonsten Restaurant s vor allem in Ankara betreibt.Das Lokal gehört zu dem Ensemble von „The Playce“, den ehemaligen Potsdamer Platz Arkaden.

Tatsächlich ist die Außenseite des Shopping- und Erlebniscenters an der Linkstraße inzwischen zu einer ebenso interessanten Ausgehmeile geworden, wie das Innere der umgebauten Arkaden. Nicht nur residiert hier die gefeierte Bar „The Alchemist“, sondern auch die Sportsbar „Lane 7“ mit Bowlingbahn, Shuffle Boards und Darts sowie das „Paulaner“, das zwar beim Blick durch die Fenster mit seiner modernen Holzeinrichtung die typische bayerische Gemütlichkeit komplett vermissen lässt, trotzdem aber gut gefüllt ist und das nach Aussagen von Kennern sogar jeden Tag.Genießen in Berlin - die besten Restaurants, die neusten Trends:Neu in der Kollektion ist jetzt also das „Lou the Parrot“ mit großem und musikbeschalltem Außenbereich mit Blick auf die euphemistisch „Park“ genannte Grünfläche, der an diesem Februarabend naturgemäß verwaist ist. Innen überwiegt cremiges Beige und sorgt trotz der nackten anthrazit gestrichenen Betondecke mit abgehängtem Metall-Lochmuster für Gemütlichkeit. Das Motiv des stilisierten Papageis ist omnipräsent, aber nicht aufdringlich.Die Mäntel finden Platz an kleinen hüfthohen Garderobenständern, die strategisch neben den Tischen platziert werden. Wer kann, sollte einen Platz auf einer Bank bevorzugen oder sich die Stühle genau ansehen, denn einige sind eine „Fehlbesetzung“. Zum einen besteht die Rückenlehne nur aus einer gepolsterten Rolle wie bei einem Gerät zu Stärkung des unteren Rückens in einem Fitnessstudio, was sich auf Dauer nicht komfortabel sitzt. Zum anderen sind die Armlehnen sehr kurz geraten, sodass man beim Hinsetzen erst einmal ins Leere greift und in den Sitz plumpst.Zum Glück sind Küche und Service so gut, dass das nicht ins Gewicht fällt. Zum Auftakt eines Pressedinners gibt es den Signature Drink des Hauses, den „Pink Parrot“, bestehend aus Tequila Rose, Grapefruit, Passionsfrucht als fester Schaum und Rosenblatt (14 Euro), der herrliche exotische Süße im Schaum mit frischer Säure im Drink vereint und ein perfekter Appetizer ist. Es gibt weitere spannend klingende Cocktail-Kreationen, doch als der Service eine Flasche eines hervorragenden Sancerre vorschlägt (69 Euro), ist die Entscheidung schnell gefallen. Überhaupt ist der Service besonders hervorzuheben, der unaufdringlich agiert, aber immer rechtzeitig zur Stelle ist, auch als das Lokal sich am Abend füllt.Die Gerichte bewegen sich zwischen elf und 39 EuroLeider findet sich keines der Gerichte dieses Abends auf der aktuellen Speisekarte, was Empfehlungen zu einem Va-Banque-Spiel macht. Ansonsten liegen die Vorspeisen preislich zwischen elf Euro für die Tagessuppe und 23 Euro für das Rindertatar und die Hauptspeisen zwischen 26,50 Euro für den brasierten Sellerie mit Kounoupidi (griechisch zubereitetem Blumenkohl), Gurke und Pink Grapefruit und 39 Euro für das Rinderfilet mit Hasselback-Kartoffel, Minigemüse und Sauce Bordelaise. Durchaus also kein preiswertes Vergnügen, aber sollten die À-la-carte-Gerichte so gut sein wie die servierten, dürfte das in Ordnung gehen. Die Küche beginnt mit dem Brot, zum einen warmes und fluffiges hausgemachtes Naan-Brot, auf das sich alle zu Recht stürzen, zum anderen drei kleine Brötchen, zum Glück nicht hausgemacht, die an ein einfaches Frühstück in einem einfachen Hotel erinnern und absolut verzichtbar sind. Mehr Spaß macht dann die Topinambur-Creme mit süß-sauer eingelegten Austernseitlingen und roten Beeren. Die Creme legt ein mildes erdiges Fundament unter die Pilze, die mehr süß als säuerlich sind und das Püree etwas robust in den Hintergrund drängen. Auch die roten Beeren, fälschlicherweise als roter Pfeffer bezeichnet, dominieren mit ihrem starken Aroma, ein nettes Asset dazu sind kleine Chips, die noch mal Crunch bringen.Die Waldpilzsuppe ist ein wärmendes Highlight im WinterEs folgt eine üppige Portion einer glühend heißen Waldpilz-Suppe. Auch die ist aromatisch extrem stark, das strotzt vor Pilzaroma, ist dick und cremig, wärmend und im Winter ein echtes Highlight, das hoffentlich seinen Weg auf die reguläre Karte finden wird. Verzichtbar hier allerdings die Walnuss-Croûtons, die bei den meisten in der Suppe, bei mir jedoch separat serviert wurden, aus Vorsicht, wegen einer bestehenden Haselnus-Allergie. Die Croûtons sind recht fettig ausgebacken, was man beim Draufbeißen außerhalb der Suppe deutlich merk





