Neutronenquelle aus Berlin nach Lubmin verlagert

BASE transportiert hochradioaktive Neutronenquelle aus Berlin-Karlshorst in das Zwischenlager Nord. Grund ist die Freigabe des BfS-Geländes für Wohnungsbau.

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE, hat Ende Oktober eine hochgefährliche kernbrennstoffhaltige Neutronenquelle aus Berlin-Karlshorst abtransportieren lassen. Das Gerät, das etwa zehn Zentimeter hoch ist und handflächengroß erscheint, wurde mit einem Lastwagen in das Zwischenlager Nord bei Lubmin gebracht. Dieses Lager befindet sich in der Gemeinde Rubenow im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Der Transport war notwendig, weil das Bundesamt für Strahlenschutz, kurz BfS, ein Teil des Geländes in Berlin aufgeben muss.

Transport aus Berlin-Karlshorst nach Lubmin

Die Neutronenquelle lagerte seit Jahrzehnten auf dem Gelände des BfS, bevor das Bundesamt für Strahlenschutz einen Teil des Areals für den Wohnungsbau freigeben wollte. Um den Platzbedarf zu reduzieren, war der Abtransport der radioaktiven Neutronenquelle unvermeidbar. Das BASE hat die Neutronenquelle zunächst in eigens entwickelte Inneneinbauten verpackt und anschließend in einem speziellen Transport- und Lagerbehälter für radioaktive Stoffe verladen. Diese Maßnahmen sollten jegliche Gefahren für Mensch und Umwelt während des Transports ausschließen.

Also read Volkstrauertag: Van der Bellen fordert bei Gedenkakt in Berlin mehr Mitgefühl

Sicherheitsvorkehrungen und Verpackung

Laut einer Mitteilung des BASE war der Transport intensiv und sorgfältig vorbereitet worden. Während der gesamten Beladung und des Abtransports bestand keine Gefahr für das Personal oder die Anwohner. BASE-Präsident Christian Kühn betonte, dass radioaktive Materialien wie diese Quelle dem Besitzer eine große Verantwortung auferlegen, sicher mit ihnen umzugehen, auch über lange Zeiträume hinweg. Nach der jahrzehntelangen sicheren Lagerung habe man nun einen reibungslosen Abtransport nach den strengen Anforderungen des Atom- und des Gefahrgutrechts gewährleistet.

Zwischenlagerung und langfristige Strategie

Im Zwischenlager Nord bei Lubmin soll die kernbrennstoffhaltige Neutronenquelle jedoch nur zwischengelagert werden. Mittelfristig plant das BASE, die Strahlenquelle im Rahmen eines bundesweit angelegten Projekts mit vergleichbaren Quellen zusammenzuführen. Dieser Zusammenführung soll an einem anderen, noch nicht genannten Standort erfolgen. Das BASE teilte mit, dass genauere Angaben zu diesem langfristigen Plan aus Sicherheitsgründen aktuell noch nicht gemacht werden.

Advertisement

Herkunft des radioaktiven Zylinders

Das Gerät wurde in der DDR zu Forschungszwecken in der Industrie eingesetzt. Beispiele für seine Nutzung waren die Kalibrierung von Messgeräten. Nach der Wiedervereinigung ging der radioaktive Zylinder in den Besitz der Bundesrepublik über. Seitdem lagerte er in einem eigens dafür errichteten Gebäude, das die gefährliche Strahlung abschirmen sollte. Nach Angaben des BfS wurde die Lagerung regelmäßig durch die Europäische Atomgemeinschaft und die Internationale Atomenergieorganisation, kurz IAEO, kontrolliert.

Folgemaßnahmen am Berliner Standort

Nach dem erfolgreichen Abtransport der Neutronenquelle werden nun die bisher für die staatliche Verwahrung genutzten Räumlichkeiten in dem Gebäude in Berlin-Karlshorst untersucht. Dabei soll ausgeschlossen werden, dass die Räume oder das verwendete Equipment kontaminiert oder aktiviert sind. Sobald diese Untersuchungen abgeschlossen sind, werden die Räumlichkeiten freigegeben und können wieder konventionell genutzt werden. Dies ist ein notwendiger Schritt, um das Gelände für den geplanten Wohnungsbau verfügbar zu machen.