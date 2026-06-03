Neuzulassungen in Deutschland Mai 2024: Elektroautos legen stark zu, Verbrenner verlieren an Bedeutung

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlichte die Neuzulassungszahlen für Mai 2024. Während die Gesamtzahl leicht stieg, verzeichneten Elektrofahrzeuge und Hybride deutliche Zuwächse. Benziner und Diesel hingegen mussten erneut Verluste hinnehmen.

Im Mai wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt ( KBA ) in Deutschland 239.448 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 0,1 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 51.806 gegenüber dem Vorjahresmonat um -23,7 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 21,6 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 30.547 Fahrzeugen nach einem Minus von 13,0 Prozent bei 12,8 Prozent. Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 59.969 Neuzulassungen auf ein Plus von 39,3 Prozent und einen Anteil von 25,0 Prozent. Des Weiteren wurden 95.466 Hybride (+3,6 %/39,9 %) neu zugelassen, darunter 27.921 Plug-in-Hybride (+10,9 %/11,7 %).

Der trend zur Elektromobilität setzt sich damit fort, wobei reine Elektroautos das stärkste Wachstum verzeichnen. Auch die Gesamtzahl der Neuzulassungen bleibt trotz Rückgänge bei Verbrennern auf einem stabilen Niveau. Die Dominanz alternativer Antriebe spiegelt sich in den steigenden Marktanteilen wider, während Benzin- und Dieselfahrzeuge weiter an Bedeutung verlieren. Diese Entwicklung wird durch staatliche Förderprogramme und eine wachsende Modellpalette begünstigt.

Die Zulassungszahlen zeigen, dass die Transformation der Automobilindustrie hin zu nachhaltigen Antrieben weiter an Dynamik gewinnt, auch wenn die absoluten Zahlen bei den Verbrennern noch immer beachtlich sind. Insgesamt zeigt die Statistik einen klaren Wandel in der Präferenz der Käufer hin zu umweltfreundlicheren Fahrzeugen. Die Elektromobilität profitiert von der verbesserten Ladeinfrastruktur und der zunehmenden Akzeptanz in der Bevölkerung.

Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklung auf die traditionellen Hersteller auswirkt und welche innovativen Lösungen in Zukunft auf den Markt kommen werden. Der Bericht von Thomas Langenbucher, einem Experten für Elektromobilität, unterstreicht die Bedeutung dieser Trends für die Automobilbranche und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen





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