Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition in Planung?

Gerüchte über eine Enhanced Edition von Neverwinter Nights 2 machen die Runde. Der Entwickler Aspyr Media, bekannt für die Remaster von Tomb Raider und anderen Klassikern, soll an dem Projekt arbeiten. Ob die Neuauflage tatsächlich erscheinen wird, ist jedoch noch unklar. Fans des Rollenspiels dürfen sich auf hoffentlich verbesserte Grafik, neue Inhalte und ein überarbeitetes Spielerlebnis freuen.

Mein Herr Elrond, ihr seid im falschen Artikel! Oh, das ist ja Sand, einer der Begleiter aus Neverwinter Nights 2 und nicht der Elb aus Herr der Ringe. In Sachen Spiele zu Dungeons & Dragons zählt Baldur’s Gate zu den Paradebeispielen. Doch es gibt noch eine andere Reihe, die das Pen & Paper erfolgreich auf den Bildschirm gebracht hat: Neverwinter Nights. Der zweite Teil kam 2006 auf den Markt, nachdem Obsidian Entertainment die Reihe von Bioware übernommen hatte.

Dieser Name erscheint dort erst seit dem Abend des 11. Februar 2025. Bitte beachtet, dass es zurzeit keine offizielle Bestätigung des Spiels gibt. In den darauffolgenden Stunden wurden noch weitere Infos hinzugefügt, wie die unterstützten Sprachen, erste Icons und ein paar Tags für den Store von Steam. 2018 erschien bereits eine Enhanced Edition des ersten Neverwinter Nights, allerdings von Publisher Beamdog. Beim zweiten Teil übernimmt der EULA zufolge Aspyr war zuletzt für die Remaster von Tomb Raider 4 bis 6 verantwortlich, die in wenigen Tagen - nämlich am 14. Februar 2025 erscheinen. Vergangenes Jahr wurden vom selben Team auch die Teile 1 bis 3 neu aufgelegt. In Anbetracht der vielen Portierungen auf andere Plattformen, wie KOTOR 1 und 2 oder Civilization 6 lässt sich über Aspyr Media durchaus feststellen, dass eine Menge Expertise für die Neuveröffentlichung von alten Spielen vorhanden ist. Für Fans von Neverwinter Nights ist also vorsichtiger Optimismus angesagt. Neverwinter Nights 2 basiert auf dem Regelwerk der Edition 3,5 von Dungeons and Dragons und hat drei Story-Erweiterungen. Welche Verbesserungen an der potenziellen Enhanced Edition vorgenommen wurden und welche Zusatzinhalte dabei sind, lässt sich aus den aktuellen Hinweisen nicht erkennen. Bei der Neuauflage des ersten Teils wurden die Erweiterungen als einzelne DLCs zum Kauf angeboten





Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition Aspyr Media Dungeons & Dragons RPG Remaster

