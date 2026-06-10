New BaFin Requirements for Turbo-Zertifikate Trading and Market Insights

This news text provides information on the new BaFin requirements for trading Turbo-Zertifikate and market insights for May 2026. It also includes a certificate masterclass chapter on BaFin-Test and a chart update from Jörg Scherer.

Vielleicht ist Ihnen der Banner auf unserer Website bereits aufgefallen: Dieser Risikohinweis ist Teil der neuen BaFin-Vorgaben für den Handel mit Turbo-Zertifikate n. Ab spätestens Juni 2026 müssen Anlegerinnen und Anleger zusätzlich mindestens halbjährlich einen Wissenstest s absolvieren, um weiterhin mit Turbo-Zertifikate n handeln zu können.

Der Test gilt als bestanden, wenn mindestens sechs Fragen korrekt beantwortet werden. Damit Sie optimal vorbereitet sind, haben wir die Zertifikate Masterclass um ein weiteres Kapitel ergänzt. Im neuen Kapitel "BaFin-Test" behandeln wir alle relevanten Themen, damit Sie sich gezielt auf den kommenden Wissenstest vorbereiten können. Wir erklären Ihnen den Hintergrund und die Fragen, damit Sie genau wissen, worauf es beim Wissenstest zu Turbo-Zertifikaten ankommt.

Zum Abschluss können Sie Ihr Wissen direkt überprüfen und den Turbo-Zertifikate-Test selbst durchführen. Starten Sie jetzt und verschaffen Sie sich in wenigen Minuten ein sicheres Gefühl für die BaFin-Fragen. Unsere Marktbeobachtung Mai 2026 ist jetzt draußen - mit frischem Blick auf die Märkte zur Jahresmitte. Im Fokus: "Reisen mit Gegenwind" - wie geopolitische Spannungen und Energiepreise, Preise, Routen und Buchungstrends verändern.

Außerdem: 15 Jahre nach Fukushima - was bleibt, was hat sich verändert? Dazu DAX®-Saisonmuster im Mai, sowie Gold & Rohöl als Gradmesser globaler Unsicherheit. Abgerundet mit dem Chart-Update von Jörg Scherer: Gold Special & S&P 500® ("Sell in May"). Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen.

Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer InternetseiteDieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A. , Germany ("HSBC") erstellt.

Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht.

Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt.

Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen





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