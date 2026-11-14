New Chat Evidence in Death of Model Fattorini Involving Shawne Merriman

Court documents reveal explicit messages from Elias Wehbe regarding Kimberly Fattorini, who died in 2017 following a night with NFL star Shawne Merriman.

Der ehemalige NFL -Star Shawne Merriman steht erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Am 21. Juli 2017 starb das Model Kimberly Fattorini nach einer gemeinsamen Partynacht mit dem 42-jährigen Football-Assistenten. Die Familie von Fattorini hatte bereits 2019 rechtliche Schritte eingeleitet. Nun veröffentlicht das US-Portal TMZ neue Chatverläufe aus den Gerichtsunterlagen der Todesnacht.

Neue Chat-Beweise offenbaren Kontext

Die erstellten Screenshots stammen aus einer Unterhaltung zwischen Elias Wehbe und Shawne Merriman. Wehbe, ein Nachtclub-Promoter, beschrieb darin seine Absichten gegenüber den anwesenden Frauen. In einer Nachricht nannte er explizit die Namen von drei Frauen, darunter auch Kimberly Fattorini. Er notierte daraufhin, dass er versuche, die Frauen loszuwerden, um Sex mit ihnen zu haben.

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Wehbe klagte in den Nachrichten darüber, dass die Frauen seine Aufforderungen zur Trennung ignorierten. Er bat Merriman darum, einen anderen Mann zu kontaktieren, der Kimberly ansprechen sollte. Der Promoter erwähnte zudem, dass Eifersucht im Raum stand. Diese digitalen Aufzeichnungen stützen die Anklage, die Merriman und andere Beteiligte belastet.

Rechtliche Konsequenzen und Vorwürfe

Die Klägerin warf dem Ex-Spieler vor, Fattorini Drogen verabreicht zu haben, bevor sie starb. Bei der Obduktion wurden Alkohol, Kokain und GHB in ihrem Körper gefunden. Eine Jury erklärte Merriman und die anderen Angeklagten im Zivilprozess für haftbar. Der Richter verurteilte die Gruppe zur Zahlung von rund 3,6 Millionen Euro. Merriman bestritt diese Vorwürfe konsequent.

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Ein Sprecher des NFL-Legenden wies die Anschuldigungen als haltlos zurück. Die Polizei hatte ermittelt, fand jedoch keine Hinweise auf ein Fehlverhalten von Merriman. Die Familie bestand jedoch auf ihrer rechtlichen Position. Die neuen Chat-Mitteilungen liefern nun zusätzliche Kontextinformationen für die Öffentlichkeit.

Vorwurf der Fahrlässigkeit und Hintergrund

Fattorini war stark alkoholisiert, als die tödliche Überdosis auftrat. Die Obduktion ordnete den Tod offiziell als Unfall ein. Die Familie argumentierte jedoch, dass die Handlungen von Merriman und Wehbe zum Tod führten. Die Chatverläufe zeigen, dass Wehbe aktiv in die Situation eingriff. Seine Nachrichten dokumentieren seine Absichten gegenüber den anwesenden Frauen.

Merriman spielte sieben Jahre lang in der NFL. Fünf dieser Jahre gehörte er den San Diego Chargers an. Er war einer der besten Linebacker seiner Zeit. In seiner ersten Saison wurde er zum Defensive Rookie of the Year gewählt. Seine Karriere endete im März 2013 offiziell.