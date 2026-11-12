New England Patriots: A.J. Brown kehrt zurueck vor Munich Game

Quarterback Drake Maye hofft auf Schlüsselspieler A.J. Brown und Rhamondre Stevenson vor dem Munich Game gegen die Detroit Lions.

Die New England Patriots reisen mit gemischten Gefühlen und akuten Personalsorgen zum Munich Game gegen die Detroit Lions. Nach zwei Niederlagen aus den letzten drei Spielen steht der Super-Bowl-Teilnehmer nur bei einer 5-4-Bilanz und liegt in der AFC East deutlich abgeschlagen.

Doch vor dem Kracher-Duell scheinen sich die Verletzungssorgen in der Offensive zu mildern. Star-Wide-Receiver A.J. Brown kehrte ins Training zurück und Running Back Rhamondre Stevenson zeigte erste Fortschritte. Diese Entwicklungen geben dem Team Hoffnung, die negative Serie zu durchbrechen.

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Drake Maye erwartet emotionales Duell in München

Quarterback Drake Maye zeigt sich vor dem Match in der positivsten Form und betont die Bedeutung der Fans für das bevorstehende Spiel. Er erklärte auf der ersten Pressekonferenz am Donnerstagabend in München, dass er zwar noch nicht persönlich in Deutschland gespielt hat, jedoch in London Erfahrungen mit europäischen Stadien sammelte.

Maye erinnerte daran, dass die Patriots vor ein paar Jahren bereits in Frankfurt antreten durften und dort eine fantastische Atmosphäre erlebten. Der 24-Jährige weiß, dass viele Anhänger die Reise nach München auf sich genommen haben und erwartet eine immense Unterstützung.

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Er betonte, dass die Vorbereitung auf einen starken Gegner wie die Detroit Lions maximale Konzentration erfordert. Maye äußerte den Wunsch, den Fans eine tolle Show zu bieten und die Leistungsfähigkeit der Mannschaft unter Beweis zu stellen, trotz der bisherigen Rückschläge in der Saison.

Verletzungslage der Offense bessert sich schrittweise

Trotz der positiven Signale muss das Team auf mehrere wichtige Akteure verzichten. Cornerback Carlton Davis III (Knie), Running Back TreVeyon Henderson (Krankheit) und Center/Guard Ben Brown (Knie) verpassen die Partie und sind erst gar nicht mit nach Deutschland geflogen.

Unter der Woche waren die Einsätze einiger anderer Stars unklar, da sie entweder nicht oder nur eingeschränkt trainieren konnten. Die Rückkehr von A.J. Brown gilt jedoch als entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Der 29-Jährige verpasste die vergangenen zwei Spiele aufgrund einer Knieverletzung.

Am Mittwoch nahm er als eingeschränkt einsatzfähiger Spieler wieder am Training teil und absolvierte am Donnerstagabend auch den Jog-Through. Dies ist das zweite Training in Folge, was auf eine schnelle Genesung hindeutet und die Offensive stärken könnte.

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Drake Maye hofft auf Unterstützung durch Rhamondre Stevenson

Neben Brown bestehen auch bei Running Back Rhamondre Stevenson unerwartete Hoffnungen auf einen Einsatz beim Munich Game. Stevenson nahm an der letzten Einheit vor der Abreise am Mittwoch nicht teil, kehrte aber am Donnerstagabend wieder auf den Platz zurück.

Head Coach Mike Vrabel beobachtete die Einheit, in der Stevenson in eingeschränkter Form trainierte. Ein Einsatz würde Quarterback Drake Maye eine dringend benötigte zusätzliche Option in der Offensive bieten, um den Laufangriff zu stabilisieren.

Maye freute sich über den Fortschritt seines Teamkollegen und betonte Stevensons Willen, wieder voll für das Team da zu sein. Er erklärte, dass das Team gerade dabei sei, einen wichtigen Run zu etablieren und vor der Bye Week einen entscheidenden Sieg einzufahren.

Es ist an der Zeit, dass verletzte Spieler wieder zur Verfügung stehen und mit ihren Kollegen zusammenarbeiten. Maye vertraut darauf, dass Stevenson als großartiger Spieler helfen kann, die Offensive wieder effizienter zu gestalten und die Punkte zu erzielen, die in den letzten Spielen gefehlt haben.