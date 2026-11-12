New England Patriots empfangen in München mit Blasmusik und Lebkuchen

Die New England Patriots treffen in München ein. Head Coach Mike Vrabel und Quarterback Drake Maye begrüßen Fans. Lorenz Metz als deutscher Spieler im Fokus.

Die New England Patriots sind in München angekommen und haben dort mit einer traditionellen bayerischen Willkommenszeremonie empfangen. Das Team reiste an der Säbener Straße ein, wobei die Anreise bereits am Flughafen mit typisch bayrischen Elementen gefeiert wurde. Head Coach Mike Vrabel führte sein Team direkt auf das Rollfeld, wo sie von Blasmusik begleitet wurden. Als Partner der Reise sorgte Lufthansa für eine festliche Atmosphäre auf dem roten Teppich. Die Passagiere erhielten Lebkuchenherzen, die mit BOS-MUC beschriftet waren, als symbolische Geste für die Flugroute von Boston nach München.

Neue Flugzeug-Technologie am Flughafen

Eine besondere technische Neuheit präsentierte sich während der Ankunft der American-Football-Mannschaft in Deutschland. Die Patriots nutzten für den Transatlantikflug einen neuen Airbus A350-1000. Dieser spezifische Flugzeugtyp landete erst einen Tag vor dem Eintreffen des Teams am Flughafen Franz Josef Straß in München. Die Wahl dieses modernen Flugzeugs unterstreicht die logistische Präzision der Reiseplanung. Die Technologie des A350-1000 bietet verbesserte Effizienz und Komfort für die lange Strecke über den Atlantik hinweg.

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Head Coach Vrabel und Drake Maye im Fan-Fokus

Anwesend auf dem Rollfeld waren knapp dreißig Hardcore-Fans der New England Patriots, die den Empfang mitgestalteten. Trainer Mike Vrabel nutzte die Zeit für persönliche Interaktionen und nahm sich für Autogramme und Selfies mit den Anhängern Zeit. Auch Quarterback Drake Maye, der 24 Jahre junge Schlüsselspieler, zeigte sich freundlich und zugewandt gegenüber den deutschen Unterstützern. Maye stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, da er als wichtige Figur im aktuellen Aufstellungskonzept gilt. Die Begegnung zwischen Spielern und Fans schuf eine intensive, persönliche Atmosphäre vor dem kommenden Spiel.

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Lorenz Metz im Fokus als deutscher Spieler

Besondere Aufmerksamkeit galt Lorenz Metz, der seit Januar unter Vertrag bei den Patriots steht. Der 29-jährige Offensive Tackle reiste mit in die Heimat und befand sich aktuell noch im Status eines Trainingsspielers. Metz stammt aus Neuötting, einem Ort im Umkreis von neunzig Kilometern östlich von München. Seine Vorgeschichte umfasst eine Laufbahn bei den Kirchdorf Wildcats in der German Football League (GFL). Mit einer Körpergröße von zweieinhalb Metern und einem Gewicht von hundertfünfundfünfzig Kilometern stellt er eine physisch dominante Größe im Block dar.

Planungen für ein bayerisches Festmahl

Metz plant bereits konkrete Einladungen für seine Teamkollegen, um die bayerische Kulinarik zu erleben. Er kündigte an, dass alle Details für das gemeinsame Essen bereits organisiert sind. Auf dem Speiseplan stehen traditionelle Gerichte wie Schweinebraten und Schnitzel, ergänzt durch weitere lokale Spezialitäten. Die Gruppe wird das Mahl in Begleitung der Familie von Lorenz Metz einnehmen. Allerdings wird seine Großmutter am folgenden Sonntag nicht anwesend sein, weshalb die Familie das Treffen bereits vorher abhält. Metzs Vorfreude auf diese kulturelle Begegnung ist nach eigenem Bekunden riesig, zumal viele Teamkollegen nicht einmal in ihrer eigenen Heimatstadt spielen.