New England Patriots: Süßer Empfang in München vor Munich Game 2026

Die New England Patriots landeten in München mit einem einzigartigen Fansupport. Lufthansa und Fanklubs feierten die Ankunft vor dem Munich Game 2026 mit Musik und Geschenken.

Die New England Patriots sind am Donnerstag in München gelandet und wurden dabei von deutschen Fans mit viel Begeisterung empfangen. Der Flughafen diente als Ort für eine besondere Willkommensfeier, die den Auftakt zum Munich Game 2026 bildete. Die Mannschaft reiste per Lufthansa -Maschine ein, wobei die Landung um 9:45 Uhr erfolgte. Dies markierte einen neuen Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen der Fluggesellschaft und den deutschen Supportern.

Fans feiern Ankunft mit Musik und Geschenken

Am Rollfeld warteten rund zwanzig enthusiastische Anhänger aus verschiedenen Regionen Deutschlands auf die Spieler und Betreuer. Neben traditioneller Blasmusik und lautem Applaus sorgte auch eine Süßigkeitentüte für besondere Stimmung. Frank Neuber, ein langjähriges Mitglied des Fanklubs Hannoveraner "Patriots nHAJon", drückte Head Coach Mike Vrabel diese Tüte in die Hand. Die Anweisung lautete, dass Vrabel die Leckereien aufgrund seiner Diätvorgaben an die einzelnen Spieler und das Staff-Team verteilen sollte.

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Der 2023 bereits für die Bekanntgabe von Draft-Picks aus Deutschland bekannte Neuber gehörte zu den wenigen Glücklichen, die diesen Moment live erleben durften. Auch Fans aus Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bayern bereisten die Stadt, um ihre Lieblinge zu begrüßen. Diese enge Vernetzung wurde durch eine strategische Kooperation zwischen Lufthansa und dem Dachverband "Patriots Fans Germany" ermöglicht. Es handelte sich hierbei um das sechste NFL-Spiel auf deutschem Boden, bei dem diese Art von direktem Fan-Empfang an der Landebahn stattfand.

Stakeholder-Positionen und emotionale Bindung

Die positiven Reaktionen der Beteiligten zeigen die tief verwurzelte Bindung zwischen dem Franchise aus Foxborough und dem Publikum in Europa. Frank Neuber, der bereits mehrere Spiele im Gillette Stadium in New England besucht hat, fasste seine Eindrücke mit den Worten zusammen, dass der Empfang weit über jeden Erwartungen lag. Diese emotionale Komponente unterstreicht die wachsende Bedeutung der NFL-Marketingstrategien in Deutschland.

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Auch die Spieler zeigten sich beeindruckt von der Herzlichkeit der Ankunft. Head Coach Mike Vrabel suchte nach dem Aussteigen sofort die Nähe der deutschen Anhänger. Die Spieler rund um den deutschen Tackle Lorenz Metz freuten sich ebenfalls auf die Zeit in München. Metz, der gebürtiger Bayer ist, äußerte sich bereits vor der Landung positiv über die kommenden Tage. Er freut sich auf das traditionelle Essen bei seiner Großmutter und plant den gemeinsamen Besuch seines Familienclans im Stadion am Sonntag.

Operative Details und logistische Hürden

Nicht alles verlief bei der Ankunft der Maschine absolut reibungslos. Der Pilot verpasste beim Vorfahren auf dem Rollfeld den extra dafür ausgelegten roten Teppich und die Treppe um einige Meter. Dies erforderte ein mehrminütiges Rangieren, bevor die Türen der Lufthansa-Maschine öffneten. Trotz dieser kleinen Startschwierigkeiten und der Verzögerung blieb die Atmosphäre geprägt von Freude und sportlicher Begeisterung.

Die positiven Eindrücke des warmen Empfangs dürften den Spielern schnell helfen, diese logistische Hürde zu vergessen. Die neue Infrastruktur und die enge Einbindung der deutschen Fanklubs signalisieren eine Professionalisierung der NFL-Präsenz in Deutschland. Das Munich Game 2026 steht nun im Fokus der Öffentlichkeit, wobei die New England Patriots als eine der teilnehmenden Mannschaften im Fokus stehen. Die Live-Übertragung des Spiels gegen die Detroit Lions soll im Free-TV, in Streams und über Ticker begleitet werden, um die Reichweite der Veranstaltung maximal zu steigern.