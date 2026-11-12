Die New England Patriots nutzen das Trainingsgelände des FC Bayern in München. Quarterback Drake Maye und Deutscher Lorenz Metz bereiten sich auf das NFL-Spiel vor.

Am Donnerstagnachmittag nutzten die New England Patriots das bekannte Trainingsgelände des FC Bayern München an der Säbener Straße für eine ihrer letzten Vorbereitungseinheiten vor dem wichtigen NFL -Spiel in der Allianz Arena. Das XXL-Team der New England Patriots traf um 16.15 Uhr mit sechs Bussen in München ein, um dort unter der Leitung von Head Coach Mike Vrabel die Taktiken für den bevorstehenden Gegner, die Detroit Lions, zu besprechen und auf dem Rasen zu üben.

Trainingsverlauf und Key-Player

Quarterback Drake Maye führte die 53-Mann-Kader-Delegation der Patriots durch die Trainingseinheiten, die in drei verschiedenen Gruppen stattfanden, um die verschiedenen Angriffs- und Verteidigungslinien effektiv zu schulen. Besonders im Fokus stand dabei auch der deutsche Offensive Tackle Lorenz Metz, der mit seinen 2,06 Metern Körpergröße und 145 Kilogramm Gewicht eine zentrale Rolle im Offensive Line-Up der Patriots einnimmt und die schweren Jungs in der Offensive stets anführte.

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Hintergründe und Lokale Präsenz

Lorenz Metz, der 29-jährige aus Neuötting, das sich 90 Kilometer östlich von München befindet, kehrte damit nach Deutschland zurück, wo er früher für die Kirchdorf Wildcats in der German Football League (GFL) aktiv war. Der gelernte Chemietechniker startete am Donnerstag seinen zweiten Trainingstag in seiner Heimat, nachdem das Team bereits am Mittwochnachmittag angekommen war, als noch die Fußballtore entfernt und durch NFL-Spielplanungen ersetzt wurden.

Terminplan und Fan-Events

Head Coach Mike Vrabel, der sechs Mal den Super Bowl gewann, leitete am Freitag ab 12.30 Uhr das letzte Training der Patriots an der Säbener Straße, während die Detroit Lions um 15.30 Uhr auf dem Jugend-Campus des FC Bayern an der Ingolstädter Straße ihre letzte Einheit abhielten. Die Patriots reisten bereits am Donnerstag um 9.38 Uhr am Münchner Flughafen ein und wurden dort von einem roten Teppich, einer Blaskapelle sowie Cheerleadern empfangen, was die große mediale Aufmerksamkeit für dieses NFL-Spiel unterstreicht.

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Offizielle Fan-Veranstaltungen

Für die Fans, die die Atmosphäre des Großereignisses direkt in München erleben möchten, hat ein offizieller NFL-Shop in der Neuhauser Straße 47 vom 12. bis 16. November seine Türen geöffnet, wobei Sonntage ausgenommen sind. Am Freitag findet im P1 Club von 21 Uhr bis 3 Uhr morgens eine offizielle NFL Pre-Game Party statt, die die Vorfreude auf das Spiel in der Allianz Arena weiter steigert.

Kulissen für die Anhänger

Patriots-Fans können sich am Freitag, Samstag und Sonntag zwischen 11 Uhr und 1 Uhr morgens im Lokal Herrschaftszeiten im Tal 12 versammeln, um gemeinsam auf den Sieg zu trinken und zu feuern. Auf der anderen Seite treffen sich die Anhänger der Detroit Lions im Team Pub im Hofbräuhaus am Platzl 9 von Donnerstag bis Sonntag zwischen 11 Uhr und 23.30 Uhr, während das große Fan-Fest am Freitag von 11 bis 18 Uhr und am Samstag von 11 bis 17.30 Uhr auf dem Odeonsplatz stattfindet.