New Gladbach Away Jersey: Good Looks but High Cost

The new away jersey of SV Borussia Dortmund aims to be timeless and elegant, yet comes with a significant price hike. The article discusses the concept behind the new jersey, its visual appearance, the unfortunate debut with mixed reactions among fans, and the fans' views on the price increase; moreover, the article raises awareness of the use of recycled polyester as a more sustainable material in its production.

Der Artikel beschreibt, wie ein neues Auswärtstrikot der SV Borussia Gladbach auf die Saison 2026/27 warten lässt, das erste schwarze Design seit der Saison 2020/21.

Die Aktion 'Timeless Elegance' feiert jedoch einen missglückten Start in Augsburg, wo die Mannschaft das neue Trikot erstmals trug. Doch optisch lobt es die meisten Fans in den sozialen Medien. BILD interessiert sich außerdem für den Preis des neuen Trikots bei den Fohlen-Fans und macht einen Online-Voting mit der Frage: 'Steht ihr euch die neuen Trikots für die Bundesliga-Saison 2026/27 mal an?

' Über 10.200 Leser nahmen an dem Engagement teil und gaben ihre Meinung zum Thema Preissteigerung und Nachhaltigkeit des neuen Trikots an





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Gladbach

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