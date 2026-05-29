New Glenn-Rakete von Blue Origin explodiert bei Test - Rückschlag für Jeff Bezos

Die New Glenn-Rakete von Jeff Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin ist bei einem Routinetest in Cape Canaveral explodiert. Es gab keine Verletzten. Die Ursache wird untersucht. Der Vorfall ist ein herber Rückschlag im Wettlauf mit SpaceX.

Es ist ein herber Rückschlag im Wettlauf zweier der reichsten Männer der Welt um die Vorherrschaft im All: Die ' New Glenn '-Rakete des Raumfahrt unternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist bei einem Routinetest auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida explodiert.

Ein Livestream des Tests zeigte eine gewaltige Explosion mit einem riesigen Feuerball. Das Unternehmen teilte auf der Plattform X mit, es habe eine 'Unregelmäßigkeit' gegeben, aber es werde keine Mitarbeiter vermisst. Bezos selbst schrieb: 'Sehr harter Tag, aber wir werden wieder aufbauen, was auch immer wieder aufgebaut werden muss, und wir werden wieder fliegen. Es lohnt sich.

' Die Untersuchungen zur Ursache laufen bereits. Der Vorfall ereignete sich während eines Triebwerkstests, bei dem die Rakete am Boden bleiben sollte. Es war der vierte geplante Start der 'New Glenn', aber die Explosion verhindert diesen Start vorerst. Die Rakete, benannt nach dem Astronauten John Glenn, ist das Flaggschiff von Blue Origin und soll mit der Falcon 9 von SpaceX konkurrieren.

Während SpaceX unter Elon Musk derzeit die kommerzielle Raumfahrt dominiert, ist die Explosion für Blue Origin ein großer Rückschlag. Musk kommentierte das Video der Explosion auf X mit den Worten: 'Äußerst bedauerlich. Raketen sind schwierig.

' Die 'New Glenn'-Rakete hatte beim Erstflug im Januar 2025 direkt das All erreicht. Beim zweiten Flug rund zehn Monate später brachte sie zwei Mars-Orbiter der NASA ins All. Auch der dritte Start im April war erfolgreich, obwohl es danach zu Problemen kam. Die aktuelle Explosion wirft jedoch die Frage auf, ob Blue Origin seine ambitionierten Pläne für regelmäßige Starts und Mondmissionen im Rahmen des Artemis-Programms einhalten kann.

Experten betonen, dass solche Rückschläge in der Raumfahrt nicht ungewöhnlich sind, aber für das Unternehmen bedeutet dies einen erheblichen Zeit- und Finanzverlust. Dennoch zeigt sich Bezos kämpferisch und kündigt an, die Rakete wieder aufzubauen und weiterzufliegen. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie schnell Blue Origin die Schäden beheben und die Ursache klären kann





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