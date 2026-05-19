The German government has announced new guidelines for interchangeable biologics, aiming to regulate the supply of expensive biologics and encourage competition. This decision has sparked debate among stakeholders, with critics warning of a potential reduction in supply security and increased costs for patients and healthcare providers. The guidelines also prioritize the production and distribution of biologics in Germany and the EU, aiming to create a resilient European biologics industry in the face of global challenges.

Kassenmanager standen bereits in den Startlöchern: Erst im April wurden die Modalitäten der Aut-idem-Substitution rekombinierter Fertigarzneimittel in Apotheken klargestellt worden. Doch jetzt schärft der Gesetzgeber nach.

Bis zum Ende Juni 2027 soll der GKV-Spitzenverband dem Bundesgesundheitsministerium einen Bericht vorlegen, wie sich die Anbietervielfalt, die Produktionsstandorte in Deutschland und der EU und die Zulassungen in der EU im Teilmarkt entwickelt haben. In Kraft getreten, der die Modalitäten der Aut-idem-Substitution rekombinierter Fertigarzneimittel in Apotheken regelt, hat der G-BA-Beschluss vom 4. Dezember 2025 nun auch das Vorgehen für Fertigarzneimittel mit biotechnologisch hergestellten Wirkstoffen definiert.

Dabei wurde vor einem ruinösen Preiswettbewerb in Folge exklusiver Rabattverträge gewarnt, der die Versorgungssicherheit gefährden könne – wie schon bei Generika. Genau darauf bezieht sich die Begründung des Antrags, „zur Förderung der Resilienz der Arzneimittelproduktion in Deutschland gegenüber Versorgungsengpässen und globalen Krisen sollte zuerst eine Übergangsphase nach Einführung des automatischen Austausches in der Apotheke für die Etablierung der Biosimilar-Industrie gesetzt werden“. Sie betont, man werde mit Blick auf exklusive Lieferbeziehungen die „eigenen Handlungsmöglichkeiten genau prüfen“.

No wonder: The annual savings provided by exclusive license agreements may reach up to 2.33 billion euros annually, according to the Science Institute of the AOK (WIDO). Die Fronten bei dem Thema sind seit langem verhärtet. Der Austausch hochpreisiger Biologika durch gleichwertige, günstigere Biosimilars ist längst überfällig, hat Johannes Bauernfeind, Vorstandschef der AOK Baden-Württemberg, in der Ärzte Zeitung argumentiert. Thomas Weigold scheint jedoch die Zukunft des Gesetzes zu bezweifeln und warnt davor, mit dem Markt zu monopolisieren.

Krankenkassen reagierten am Dienstag besorgt auf den Änderungsantrag.

"Das ist ein weiteres Zugeständnis an die Pharmaindustrie, die in bisherigen Sparplänen bereits weitgehend verschont geblieben war", sagte Dr. Carola Reimann, Vorständin des AOK-Bundesverbands. Wenn der Wettbewerb durch Sonderregelungen bei Biologika eingeschränkt werden soll, belaste das Versicherte und Arbeitgeber, argumentierte Ulrike Elsner, Reimanns Kollegin im Ersatzkassenverband. Exklusive Rabattverträge würden Herstellern Planungssicherheit geben, was im Vergleich zu Open-House-Verträgen mehr ist, argumentierte Elsner





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