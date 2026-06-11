Jason und Travis Kelce, die Brüder des Kansas City Chiefs, haben intensive Training und eine strenge Ernährung nötig gehabt, um die neue Höhe ihrer Karriere zu erreichen. Damon, der Schauspieler, war in guter Form und verlor viel Gewicht, um Christopher Nolan's griechischen Held zu schlanke, aber dennoch kräftige Ausstrahlung zu verleihen. Damon's Ernährungsumstellung lässt sich jedoch keine allgemeine Empfehlung ableiten, da er glutenfrei ernährt, weil sein Arzt es ihm aus medizinischen Gründen geraten hatte. Für Menschen, die glutenfrei vertragen, bringt ein Verzicht nach heutigem Wissensstand in der Regel keinen besonderen Vorteil.

Jason und Travis Kelce , die Brüder des Kansas City Chiefs , haben intensive Training und eine strenge Ernährung nötig gehabt, um die neue Höhe ihrer Karriere zu erreichen.

Damon, der Schauspieler, war in guter Form und verlor viel Gewicht, um Christopher Nolan's griechischen Held zu schlanke, aber dennoch kräftige Ausstrahlung zu verleihen. Damon's Ernährungsumstellung lässt sich jedoch keine allgemeine Empfehlung ableiten, da er glutenfrei ernährt, weil sein Arzt es ihm aus medizinischen Gründen geraten hatte. Für Menschen, die glutenfrei vertragen, bringt ein Verzicht nach heutigem Wissensstand in der Regel keinen besonderen Vorteil





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