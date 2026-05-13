New research project aims to prevent battery cell waste

A new research project, RoB@t2Cell, aims to prevent the waste of intact battery cells and modules for recycling and reuse. The project aims to develop a system that allows for targeted cell and module unloading based on their intended use, such as recycling or reuse, to prevent cell damage and ensure valuable cells remain intact for future use.

Das neue Forschungsprojekt "RoB@t2Cell" von Umicore, Fraunhofer IPA und anderen Beteiligten will ein neues Verfahren zur sicheren Demontage und gezielten Entladung für das Recycling und die Wiederverwendung von Batteriezellen.

Ziel ist es, dabei nur die Zellen komplett zu entladen, die für keine Second-Life-Anwendung geeignet sind. Eine große Herausforderung bei der Demontage und dem Recycling von Batteriesystemen ist die darin enthaltene Restspannung. Um die daraus entstehenden Sicherheitsrisiken zu minimieren, werden die Batterien im Vorfeld oft tiefenentladen. Das neue Forschungsprojekt RoB@t2Cell will diese Ressourcenverschwendung von noch intakten Batteriezellen verhindern.

Ziel ist es vielmehr, aufbereitete Batteriezellen sowohl für Second-Life-Anwendungen als auch für das stoffliche Recycling nutzbar zu machen. Damit das gelingt, will das Forscherteam im Kern ein System entwickeln, das eine bedarfsgerechte Entladung einzelner Batteriezellen und -modules ermöglicht. Je nach geplanter Weiterverwendung, etwa Wiederverwendung, Remanufacturing oder Recycling, kann die Entladung dabei individuell angepasst werden. So werden Batteriezellen und -module, die für das Recycling bestimmt sind, tiefenentladen, während Zellen für die Wiederverwendung schonend auf einen bestimmten Ladezustand gebracht werden.

Durch dieses radikale Entladen gehen die Batteriezellen kaputt und können nicht mehr für andere Zwecke wie etwa stationäre Stromspeicher wiederverwendet werden. Das RoB@t2Cell-Projekt entwickelt hierfür ein System, das automatisierte Kontaktierung, intelligente Charakterisierung, Echtzeit-Entscheidungen und die bedarfsgerechte Entladung vereint. Die dafür notwendige Demontage bis zur Freilegung der Zellpole erfolgt mit einer weiterentwickelten Roboterzelle, die höchste Anforderungen an Sicherheits-, Hochvolt- und Softwaretechnik erfüllt und nach der Entwicklungsphase im Rahmen des Projekts in einem industriellen Piloteinsatz beim Konsortialführer Umicore erprobt wird.

Das Projekt wird mit 5,09 Millionen Euro vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen des Batterie-Forschungsprogramms B@TS gefördert





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Battery Cell Waste Targeted Unloading Recycling Reuse Cell Damage Valuable Cells

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