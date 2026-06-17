New York Jets binden Schlüsselspieler Tippmann langfristig und setzen auf junge Talente

Die New York Jets haben Offensive Lineman Joe Tippmann mit einem lukrativen Vierjahresvertrag ausgestattet und stärken damit ihre Offensive Line. Zusammen mit mehreren Erstrundentalenten in anderen Positionen baut die Franchise eine Basis für eine erfolgreichere Zukunft auf.

Die New York Jets haben einen wichtigen Schritt für ihre langfristige Planung getan, indem sie einen ihrer Schlüsselspieler langfristig gebunden haben. Zusammen mit mehreren vielversprechenden Rookies baut die Franchise damit eine solide Grundlage für die Zukunft auf.

Der Offensive Lineman Joe Tippmann hat einen neuen Vierjahresvertrag im Wert von bis zu 66,4 Millionen Dollar unterschrieben, wie NFL-Network-Insider Ian Rapoport berichtet. Davon sind rund 34,9 Millionen Dollar garantiert. Tippmann wäre in der kommenden Saison eigentlich in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags gegangen, doch die Jets haben sich frühzeitig mit ihm auf eine Verlängerung geeinigt. Der 25-jährige Tippmann war 2023 in der zweiten Runde gedraftet worden und hat seitdem in 48 Spielen auf dem Platz gestanden.

Er kam sowohl als Center als auch als Guard zum Einsatz und entwickelte sich in der abgelaufenen Saison auf der Position des Right Guard zu einem sehr starken Pass Protector. Diese Konstanz und sein Entwicklungspotenzial haben die Jets überzeugt, ihm einen langfristigen Vertrag anzubieten.

Zusammen mit den beiden Erstrundentackles Olu Fashanu, der 2024 an elfter Stelle ausgewählt wurde, und Armand Membou, der 2025 an siebter Stelle gedraftet werden soll, besitzt die Offensive Line damit eine stabile und vielversprechende Basis für die kommenden Jahre. Die offensive Linie ist nur ein Baustein in einem größeren Umbauprozess. Die Jets haben in den letzten Drafts weitere talentierte Spieler hinzugefügt, darunter Edge David Bailey, Tight End Kenyon Sadiq und Wide Receiver Omar Cooper Jr., allesamt Erstrundenpicks.

Diese jungen Spielwerfer könnten in den nächsten Saisons zu einer schlagkräftigen Einheit zusammenwachsen. Gleichzeitig steht die Quarterback-Position weiter im Fokus. Nach einer enttäuschenden Saison 2024 mit vielen Problemen im Passspiel könnte bereits im nächsten Draft ein neuer Spielmacher kommen, denn der Jahrgang 2025 verspricht einige vielversprechende Talente wie Arch Manning und Dante Moore. Da auch in der Saison 2025 kein sofortiger Turnaround erwartet wird, könnten die Jets gute Chancen haben, einen hochtalentierten Quarterback früh zu draften.

Langfristig könnte sich das Engagement in junge Spieler auszahlen. Die Jets, die seit 2010 nicht mehr in den Playoffs standen, planen einen schrittweisen Aufbau. Mit einer stabilen Offensive Line, neuen Waffenspielern und perspektivisch einem talentierten Quarterback könnten sie sich in den nächsten Jahren wieder zu einer kampfstarken Mannschaft entwickeln. Die Verlängerung von Tippmann ist ein klares Zeichen dafür, dass das Team diejenigen Spieler halten will, die den Kern einer erfolgreichen Zukunft bilden sollen.

Die Kombination aus erfahrenen Akteuren und jungen Talenten könnte den Jets helfen, nach einer langen Durststrecke endlich wieder konkurrenzfähig zu sein und möglicherweise in einer der kommenden Saisons erstmals seit über einem Jahrzehnt die Playoffs zu erreichen





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