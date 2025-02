New York Jets trennen sich von Aaron Rodgers

Die New York Jets haben sich nach nur einem kurzen Aufenthalt von Aaron Rodgers getrennt. Der 41-jährige Quarterback wechselte im April 2023 zu den Jets, konnte jedoch mit dem Team die Playoffs nicht erreichen. Die Jets warten seit 14 Jahren auf eine Endrundenteilnahme.

Die New York Jets haben sich von ihrem 41-jährigen Quarterback Aaron Rodgers getrennt. Die Franchise gab am Donnerstag diese Entscheidung bekannt. In einer Erklärung, die von der Franchise veröffentlicht wurde, erklärten Coach Aaron Glenn und Manager Darren Mougey: „Letzte Woche haben wir uns mit Aaron getroffen und ihm mitgeteilt, dass wir auf der Quarterback -Position eine andere Richtung einschlagen wollen.“ Das Gespräch sei wichtig gewesen, um Klarheit zu haben.

Rodgers, der im Dezember 41 Jahre alt geworden ist, kam im April 2023 zu den Jets. Er hatte zuvor über anderthalb Jahrzehnte für die Green Bay Packers gespielt und das Team 2010 zum Super-Bowl-Sieg geführt. In diesem größten Spiel seiner Karriere wurde er auch zum MVP gewählt. Insgesamt zehnmal wurde er in den Pro Bowl gewählt. In der vergangenen Spielzeit war er nach einem Achillessehnenriss zurückgekehrt und hatte 17 Spiele bestritten. Aber auch mit dem Star-Quarterback schaffte es das Team aus New York kein Mal in die Playoffs. Die Jets warten bereits seit 14 Jahren auf eine Endrundenteilnahme – keine andere Mannschaft der vier großen US-Sportligen macht eine längere Durststrecke durch. Zuletzt hatten die Jets ihren ehemaligen Spieler Glenn als neuen Chefcoach vorgestellt





