New York Knicks gewinnen gegen San Antonio Spurs

Die New York Knicks haben ihre erste Play-off-Saison seit 50 Jahren mit einem Sieg gegen die San Antonio Spurs begonnen. Der Knicks-Spielmacher Jalen Brunson war der Mann des Spiels und kam auf 30 Punkte. Der Fan, der ein Selfie mit Victor Wembanyama machen wollte, wurde aus der Halle geworfen.

Beim 105:95-Sieg der New York Knicks gegen die San Antonio Spurs stand ein Fan mitten im Spiel auf dem Parkett, um ein Selfie mit dem französischen Basketball-Riesen Victor Wembanyama zu machen.

Der Fan hatte sich von der Seitenlinie gegenüber den Spielerbänken aufs Feld geschlichen und rannte in die Angriffszone der Spurs Richtung Wembanyama. Das Spiel wurde für etwa eine Minute unterbrochen. Der New Yorker Jalen Brunson war dagegen der Mann des Spiels in sportlicher Hinsicht. Er behielt einen kühlen Kopf, traf wichtige Würfe und kam auf 30 Punkte.

Der Knicks gewann als erste Mannschaft überhaupt das erste Spiel einer Finalserie, die in San Antonio beginnt. Die Spurs standen zuletzt vor 27 Jahren im NBA-Finale und warteten seit 53 Jahren auf einen erneuten Titelgewinn. 1973 besiegten die Knicks die Los Angeles Lakers mit 4:1. Jetzt träumen die Fans vom Basketball-Wunder. Wembanyama hatte dagegen für seine Verhältnisse einen mäßigen Abend und traf nur 28,6 Prozent seiner Würfe. Er landete trotzdem bei 26 Zählern





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