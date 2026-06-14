New York Knicks gewinnen NBA-Meisterschaft nach 51 Jahren Durststrecke

Die New York Knicks sind nach einem 94:90-Sieg in Spiel fünf der NBA Finals gegen die San Antonio Spurs zum dritten Mal in der Franchise-Geschichte NBA-Champion. Das Team besiegt damit eine lange Titelflaute seit 1973. Im Mittelpunkt steht Finals-MVP Jalen Brunson, der mit 45 Punkten das Spiel drehte. Auch deutscher Spieler Ariel Hukporti gewinnt als dritter Deutscher nach Dirk Nowitzki und Dennis Schröder den Titel.

Die New York Knicks haben es geschafft: Durch das 94:90 in Spiel 5 der NBA Finals sind die Knicks zum dritten Mal NBA Champion. Der erste Matchball sitzt, die ewig lange Durststrecke ist vorbei: Die New York Knicks mit dem deutschen Basketball profi Ariel Hukporti haben sich zum ersten Mal seit 1973 wieder zum NBA Champion gekrönt.

Durch einen 94:90-Sieg gegen die San Antonio Spurs in Spiel fünf der Finals gewann das Team aus dem Big Apple die Best-of-seven-Serie mit 4-1. Vor allem der überragende Starspieler Jalen Brunson, der zum Finals-MVP ernannt wurde, sicherte New York den insgesamt dritten Titel der Franchise-Geschichte.

"Ich finde keine Worte. Es ist alles, von dem ich je geträumt habe", sagte Brunson bei "ESPN" und rang mit den Tränen: "Ich weiß nicht, was ich fühle. Was auch immer man uns in den Weg wirft, wir finden einen Weg. Jedes verdammte Mal, wenn wir das Feld betreten.

" Der in Stralsund geborene Ersatzspieler Hukporti, der in der entscheidenden Partie 1:51 Minuten mitspielte, stieg durch den Titel seiner Mannschaft in einen elitären Kreis auf: Als erst dritter Deutscher nach Dirk Nowitzki und Dennis Schröder gewann er die NBA-Meisterschaft. In Spiel vier, als die Knicks durch ein historisches 29-Punkte-Comeback den Weg zum Titel geebnet hatten, hatte er seine erste Einsatzzeit in den Finals gesammelt, nun verbuchte er erneut einen Kurzeinsatz.

Auf dem Parkett lieferten sich beide Mannschaften zu Beginn einen harten Kampf mit guter Defensivarbeit, auf den Rängen verfolgten prominente Gäste wie Prinz Harry, Ben Stiller und Timothée Chalamet gespannt den Showdown. Bis zu den ersten Zählern der Partie durch Spurs-Superstar Victor Wembanyama dauerte es über zwei Minuten. Auch unter dem eigenen Korb räumte der Franzose ordentlich ab und beendete die Partie mit 19 Punkten, 14 Rebounds und fünf Blocks.

Doch San Antonio erlebte ein bitteres Déjà vu: Die Spurs zogen zunächst davon und führten früh im zweiten Viertel mit 16 Punkten (31:15). Doch diesmal fanden die Knicks ihren Rhythmus deutlich früher, starteten die Aufholjagd noch vor der Halbzeitpause und gingen mit einem 37:42 in die Kabine. Dann drehte Brunson spät auf. Nachdem die Gastgeber offensiv wieder in die Spur fanden und die Führung wieder ausbauten, ließen sie New York erneut zurück ins Spiel.

Noch im vierten Viertel betrug die Führung zehn Punkte, ehe der überragende Brunson (45 Punkte) aufdrehte, gut fünf Minuten vor dem Ende ausglich und kurz darauf mit Freiwürfen für die Führung sorgte. Nach erfolgreichen Freiwürfen von OG Anunoby 21 Sekunden vor dem Ende setzten sich die Knicks entscheidend ab - und gaben den Startschuss zur Titelparty





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