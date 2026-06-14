Die New York Knicks haben die NBA-Finalserie gegen die San Antonio Spurs gewonnen und damit ihre erste Meisterschaft seit 1973 errungen. Jalen Brunson punktewild mit 45 Zählern in Spiel fünf, während Ariel Hukporti als dritter Deutscher NBA-Champion wird. Das Spiel war von einer massiven Auswärtsfan-Präsenz und einem dramatischen Schlussviertel geprägt.

In einem der denkwürdigsten Serienfinale in der Geschichte der NBA haben sich die New York Knicks mit einem 94:90-Auswärtssieg bei den San Antonio Spurs die Meisterschaft gesichert und damit ihre erste Titel seit 1973 errungen.

Der junge Point Guard Jalen Brunson war mit 45 Punkten der unbestrittene Star des entscheidenden fünften Spiels und führte sein Team mit einer herausragenden Leistung zum Triumph. Neben Brunson kann sich auch ein deutscher Spieler über den ganz großen Wurf freuen: Ariel Hukporti ist nach Dirk Nowitzki (2011 mit Dallas) und Isaiah Hartenstein (2025 mit Oklahoma) erst der dritte Deutsche, der in der NBA den Titel gewinnt.

Das Spiel wurde zudem von einer außergewöhnlichen Atmosphäre geprägt, denn ein Großteil der Zuschauer in der sonst von Spurs-Fans dominierten Arena in San Antonio stammte aus New York und New Jersey und sorgte für eine lautstarke Auswärtsunterstützung. Diese ungewöhnliche Verteilung der Fanbasis ließ sich auch an den Ticketverkaufszahlen ablesen - die Wiederverkaufsplattform Gametime meldete, dass 54 Prozent der für Spiel fünf verkauften Karten von New Yorkern oder Einwohnern New Jerseys erworben wurden, während nur zwölf Prozent in Texas ihren Besitzer fanden.

Die Spurs hatten aus Sorge vor einer überwältigenden Präsenz der Knicks-Anhänger den offiziellen Ticketverkauf sogar auf Käufer innerhalb eines 150-Meilen-Radius um San Antonio beschränkt. Trotz der bemühten Maßnahmen waren letztlich weniger als die Hälfte der etwa 18.894 Zuschauer im AT&T Center aufseiten der Heimmannschaft. Unter den prominenten Gästefans befand sich auch Hollywood-Schauspieler Timothée Chalamet. Die Stadionkamera, die normalerweise für die Stimmung bei den Heimfans wirbt, hatte sichtlich Mühe, reine Spurs-Fangruppen zu finden.

Im Vergleich zu den Ausschreitungen nach dem historischen Comeback der Knicks in Spiel vier blieb diesmal die Situation vor der Halle und in der Stadt relativ friedlich, nachdem es dort zuÜbergriffen auf Spurs-Anhänger, einem durch schwere Verletzungen komatöse Jugendlichen, zehn verletzten Polizisten und 56 vorläufigen Festnahmen gekaten war. Der Spielverlauf selbst bot den Fans ein emotionales Wechselbad.

San Antonio startete dominant und führte bereits am Ende des ersten Viertels mit 23:13, baute den Vorsprung im zweiten Abschnitt sogar auf 16 Punkte aus (31:15) und ging mit einer 42:37-Führung in die Halbzeitpause. New York ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich Stück für Stück zurück. Deutschlands Ariel Hukporti bekam in der zweiten Halbzeit seine Einsatzminuten, wurde nach 28 Sekunden jedoch wieder ausgewechselt.

Wenige Minuten vor Ende des dritten Viertels kehrte er für einen kurzen Einsatz zurück und steuerte einen Rebound sowie einen Assist bei. Mit einer 72:65-Führung für die Spurs ging es ins letzte Viertel. Dort entwickelte sich eine hochdramatische Schlussphase. Beim Stand von 83:79 für San Antonio wurde Victor Wembanyama ein Foul zugesprochen - seine vierte persönliche.

Spurs-Trainer Mitch Johnson nutzte die ihm zur Verfügung stehende Challenge, um die Entscheidung überprüfen zu lassen. Nach langer Betrachtung der Wiederholung korrigierten die Schiedsrichter ihre Entscheidung und gaben stattdessen Karl-Anthony Towns von den Knicks das Foul. Dieser Turnaround schien die Knicks weiter anzuspornen. Knapp viereinhalb Minuten vor Schluss glich New York aus (83:83), ging kurz darauf sogar in Führung (86:85) und ließ in der entscheidenden Phase keine Punkte mehr für die Spurs zu.

Die Mannschaft aus Texas fand im Angriff kein Mittel mehr und vergab mehrere Würfe, wodurch die Knicks ihren Vorsprung verteidigen und den 94:90-Endstand herstellen konnten. Mit diesem Sieg beenden die New York Knicks eine der längsten Titelfluchten in der nordamerikanischen Sportgeschichte und triumphieren nach 51 Jahren wieder in der NBA. Jalen Brunsons herausragende Leistung über das gesamte Finale hinweg wird in die Geschichte eingehen, während Ariel Hukportis Name nun ebenfalls in der Liste der deutschen NBA-Champions steht.

Die Serie selbst war von extremen Leistungsschwankungen geprägt, insbesondere das unglaubliche Comeback der Knicks in Spiel vier, als sie nach einem 29-Punkte-Rückstand noch gewannen, war ein nie dagewesener MomentumShift im Finale. Außergewöhnlich war auch die starke Präsenz der New Yorker Fans in San Antonio, die zeigte, wie sehr dieser Titel für die lange leidende Anhängerschaft der Knicks bedeutet.

Der Gewinn des Titels nach über einem halben Jahrhundert wird für New York einen historischen Stellenwert haben, während die Spurs nach ihrem sechsten Finaleinzug in Folge und dem fünften Titel 2014 nun erneut leer ausgehen. Die Meisterschaft der Knicks markiert einen neuen Höhepunkt in einer Saison, in der das Team die gesamte Liga mit seiner kämpferischen Einstellung und情感 bound narrative beeindruckte.

Dieser Abend wird sowohl in New York als auch in der NBA-Geschichte als einer der aufregendsten und unerwartetsten der letzten Jahrzehnte in Erinnerung bleiben





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